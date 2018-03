Andorra és el tercer país amb més presos per delictes de drogues

Andorra encapçala, amb un 30,3% del total, la llista de països europeus amb més presos per assumptes relacionats amb les drogues, segons un informe publicat ahir pel Consell d’Europa. Les dades s’extreuen de la publicació de les estadístiques penitenciàries corresponents a l’any 2016, i per davant només hi ha Malta, amb un 43,5%, i Geòrgia, amb un 39%.Malgrat això, també es va confirmar que el Principat és un dels països on la taxa d’empresonament es va reduir més durant el mateix període. Concretament, un -9,9%, per darrere d’Islàndia, amb un -15,9%, Irlanda del Nord amb un -11,8%, Lituània amb un -11,1% i Bèlgica amb un -10,1%.



Pel que fa la despesa diària per detingut al país, suposen 173,76 euros, el que situa el Principat per sobre de la mitjana europea que és de 108,59 euros.

Si bé la població reclusa femenina és de les més baixes, amb un 12,8%, només per darrere de Mònaco amb un 18,8%, Andorra és el segon país amb més estrangers privats de llibertat amb un 78,7%, precisament, per darrere, de Mònaco.



L’estudi també posa en relleu que les presons europees estan properes a la saturació, tot i que es recull que Andorra tenia, el 2016, 60,1 detinguts per 100.000 i una densitat carcerària del 32,4 per cada 100 places. Pel que fa a l’edat, la mitjana del presoners és de 37 anys, tot i que el 55,3% estava en presó preventiva, el què suposa que encara no han tingut una condemna definitiva.