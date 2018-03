Els sindicats aniran a la Batllia si deixen de cobrar els dies de vaga

La Plataforma Sindical de les Administracions Públiques ha decidit que recorrerà a la Batllia en cas que el Govern compleixi el què va dir i descompti del sou les jornades de vaga de la setmana passada. Fonts sindicals consultades van reiterar que tenint en compte que el dret de vaga no està regulat consideren que en cap cas es pot aplicar aquest extrem, de manera que després de consultar-ho amb el seu advocat han acordat que si algú pateix aquesta retallada salarial, la situació acabarà a la Batllia.



Aquest va ser un dels acords assolits en la reunió que representants de la plataforma van mantenir ahir a la tarda amb el seu advocat, que també els va informar que no serà possible presentar la demanda contra el decret de serveis mínims «perquè ja no està vigent». És per aquest motiu que s’ha acordat que els sindicats fixaran els mínims que considerin convenients per si es torna a produir una nova vaga. A partir d’aquí, demanarien una reunió amb representants del Govern i del departament de Treball, que és qui té potestat per establir els serveis mínims, i els presentaran la seva proposta. En cas que no sigui acceptada també es portarà a la Batllia perquè sigui la justícia qui decideixi.

Coaccions

Les mateixes fonts van mostrar el seu malestar per les «pressions i coaccions» que asseguren que s’han patit en alguns àmbits, especialment a l’administració general i a justícia. Davant d’aquesta situació han descartat denunciar-ho a la Batllia, però sí que ho portaran, també, al departament de Treball. «Tenim proves perquè hi va haver circulars internes en què es recordava als treballadors l’obligació de presentar-se a la feina i fitxar», van exposar les fonts, apuntant que «no es pot considerar amenaça però sí coacció».



D’altra banda, els sindicats han previst que la setmana que ve duran a terme una recollida massiva de firmes per les ILP que es volen impulsar, una acció que es tirarà endavant tant si el Govern s’asseu a negociar com si no. És per això que es repartiran formularis als comerços, a les llars de jubilats i s’ubicaran punts de recollida davant del Govern, la CASS, la plaça del Poble o altres punts significatius de la capital per mirar d’assolir el més ràpid possible les signatures necessàries.



De la mateixa manera estaran molt pendents del consell de ministres d’avui, on esperen que es tracti la problemàtica per la reforma de la Funció Pública i que d’aquesta manera s’obrin els ponts de diàleg anunciats pel ministre Jordi Cinca. Si divendres no hi ha hagut cap moviment, es passarà a l’acció. Ja han començat a plantejar les mobilitzacions per dur a terme durant la setmana que ve i malgrat que les fonts consultades van indicar que s’ha tornat a plantejar la possibilitat de fer vaga, agafa més força la proposta de fer mobilitzacions puntuals, durant unes hores, en algun punt del país, com per exemple un tall a la duana. Es creu que d’aquesta manera hi podria haver més gent que les secundés, ja que no implicaria haver de dedicar una jornada sencera a les mobilitzacions.