El vent impedeix obrir les cotes altes de les estacions i causa desperfectes

L'episodi de fortes ventades de nord i nord-est amb què ha començat la primavera meteorològica ha deixat ràfegues de fins a 185 km/h a l'estació meteorològica de les Fonts d'Arinsal (2.681 metres), de 80 km/h a la Borda Vidal i de 122 km/h a la Tossa d'Espiolets (Soldeu, 2.446 metres). Les puntes de vent a Arinsal, que han estat les més fortes de tot l'hivern, s'han registrat entre la 1 i les 2 de la matinada i s'han tornat a repetir entre les 9 i les 10 del matí, de manera que el Servei de Meteorologia no descarta que es puguin tornar a registrar ratxes similars abans de les 12 del migdia, que és quan es donarà per finalitzada l'alerta.



El vent també ha anat acompanyat de baixes temperatures i de fet, l'estació de les Fonts d'Arinsal ha registrat el seu mínim històric d'un mes de març, amb 23,7 graus negatius, convertint aquest dimecres en el dia més fred de l'any i de l'hivern a alta muntanya. El rècord d'aquesta estació, que es va posar en funcionament a finals del 2003, va tenir lloc el 4 de febrer del 2012 amb una temperatura mínima de -25 graus.



En canvi, a la vall d'orient i als fons de vall les temperatures no han estat tant baixes, a causa de l'efecte del vent. Així, a l'estació de Tossa d'Espiolets s'han registrat 15,3 graus negatius i a la Borda Vidal la mínima no ha arribat a ser sota zero (0,4 graus). Està previst que la propera matinada sigui més freda als fons de vall i que en canvi no ho sigui tant en alçada.



A causa del vent, durant la nit s'ha tancat l'accés a França i el port d'Envalira, i pel que fa a les estacions d'esquí, Arinsal no ha pogut obrir i la resta de dominis només han pogut habilitar les parts baixes. El port d'Envalira s'ha reobert a les 9 del matí, però l'accés a França roman tancat a causa de la mala visibilitat per culpa del torb. A mig matí, els bombers han hagut de fer dues sortides per evitar que el vent fes caure un cartell al Pas de la Casa i un pal de 25 metres d'un establiment de restauració de Sant Julià de Lòria.



El Servei de Meteorologia també ha alertat que el perill d'allaus es manté en 3 sobre 5 per l'acumulació de plaques de neu als vessants sud-est i la formació de congestes a les crestes que poden ser molt inestables. A més, la mala visibilitat que causa el vent també dificulta l'apreciació del risc d'allaus.