La Muntanya d’Alinyà inicia el calendari d’activitats

Les activitats ecoturístiques a la Muntanya d’Alinyà, l’espai natural que la Fundació Catalunya La Pedrera té a l’Alt Urgell, comencen aquest mes. El programa combina propostes ben consolidades amb novetats molt interessants pels amants de la natura, i s’adrecen tant a famílies com a especialistes.

La programació d’activitats, a càrrec de l’empresa urgellenca Aubèrria, s’estructura en quatre blocs que permetran gaudir de la natura durant tots els mesos de l’any. Aquests blocs són la fauna, la fotografia, el senderisme i un calaix de sastre amb diverses propostes.

Pel que fa a fauna, l’observació de voltors continua sent el principal atractiu de la Muntanya d’Alinyà. L’activitat Menjant amb Voltors dels dissabtes al matí incorporarà un tastet al local de la Rectoria en acabar cada sessió. A més a més, s’ha introduït millores al mirador des d’on es fan les observacions. S’amplia l’oferta de jornades d’anellament per a tots els públics de la mà d’anelladors experts com són Sergi Sales i Pere Josa. També s’han programat més sortides per a l’observació d’isards, informa Ràdio Seu.

En l’apartat de fotografia, Alinyà és un destí recomanat per a tots els aficionats i professionals d’aquest art. Conscients d’això, s’ha ideat un curs de fotografia d’ocells des d’aguaits al mes de maig, en col·laboració amb l’Institut Català d’Ornitologia i l’associació La Sabina. A la tardor, quan el paisatge esclata en mil colors, es faran dos tallers, un de parament fotogràfic per aprendre a utilitzar càmeres automàtiques per fer fotos de fauna, i un altre de tècniques bàsiques de fotografia.

Quant al senderisme, la xarxa de camins i els miradors panoràmics fan de la Muntanya d’Alinyà un lloc ideal per fer excursions. És amb aquesta vocació que s’han programat tres sortides guiades de diferents nivells: una a la primavera i dues a la tardor. A l’estiu, el plat fort serà l’organització d’activitats en el marc dels Festivals de senderisme dels Pirineus.

I per acabar de donar a conèixer el patrimoni natural de la vall, s’ha previst fer-hi una sortida amb el meteoròleg Albert de Gràcia.