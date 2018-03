El TC rebutja el conflicte de competències pels límits

El Tribunal Constitucional ha rebutjat el conflicte de competències que havia presentat el comú de Sant julià de Lòria contra la corporació d’Andorra la Vella en considerar que en la modificació del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) que va aprovar el mes d’octubre passat, «ampliava la seva pretensió territorial en detriment del territori de Sant Julià», envaint d’aquesta manera les seves competències.



Des de Sant Julià de Lòria s’al·legava que amb aquesta decisió Andorra la Vella o bé modificava de «manera unilateral» el límit de les parròquies que figurava en el seu pla anterior o bé pretenia «estendre la regulació urbanística del seu POUP a la parròquia de Sant Julià». Des de la corporació laurediana es pretenia que el Constitucional admetés aquest conflicte de competències, i que dictés sentència declarant que el comú de la capital havia envaït atribucions de la corporació laurediana, així com que se suspengués el decret exclusivament en aquella part del territori en la qual quedava ampliada l’àmbit del POUP.



El Constitucional considera que aquest conflicte ha de ser «substanciat per altres vies processals diferents», concretament per la jurisdicció civil. I que un cop aquesta resolgui, si hi hagués encara un conflicte entre els dos comuns, llavors el Tribunal Constitucional podria examinar l’existència d’una vulneració eventual d’una de les competències dels comuns.