La capital destina 35.600 euros per fer colònies a França

El Comú d’Andorra la Vella va fer públic ahir un edicte al BOPA on s’informa de l’adjudicació de l’activitat de colònies per als infants de la parròquia en un establiment francès, concretament a l’empresa Valrance, que disposa d’un centre de vacances al departament d’Avairon, a Occitània. Segons consta a l’edicte es tracta d’una contractació directa per un import de 35.610 euros i permetrà fer dos torns: del 9 al 20 de juliol i del 30 de juliol al 10 d’agost.



La decisió de traslladar les colònies de la parròquia a França es va anunciar en la darrera sessió de consell de comú després que l’alberg de la Comella s’hagi cedit en concessió per ubicar-hi el British College.



Consellers dels dos grups de la minoria van assegurar ahir que no tenien cap tipus d’informació sobre l’adjudicació feta i si els canvis tindran alguna repercussió a nivell de cost per al comú o per a les famílies. D’altra banda, des de la corporació tampoc es van facilitar més dades perquè la consellera responsable no estava disponible.