Martí anuncia mà dura contra els allotjaments turístics il·legals

El concepte hospitality és el debat central de la desena edició del Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya que se celebra des d’avui i fins demà a Escaldes-Engordany. El cap de Govern, Toni Martí, va aprofitar el discurs inaugural per anunciar la propera presa de mesures estrictes contra els allotjaments turístics no registrats. La cerimònia també va estar encapçalada per la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, i el secretari general de l’Organització Mundial de Turisme (OMT), Zurab Pololikashvili.



Si bé el lloguer il·legal d’allotjaments turístics és una problemàtica habitual a les parròquies més altes, tant des del Govern com des del Comú d’Escaldes, es va afirmar que és un tema en augment, no només al Principat, sinó a escala internacional. Per això és tan important comptar amb ponents de tot el món que «ens ajudin a entendre i a millorar la situació» a Andorra, va dir Marín, qui també va celebrar públicament les accions que s’estan treballant des del Govern a través d’una llei òmnibus.



Martí, per la seva banda, va recordar que aquests pisos «distorsionen l’oferta» perquè suposen un abaratiment dels preus i agreugen la problemàtica de la falta de pisos de lloguer pels residents que hi ha al país. «No pretenem renunciar als apartaments turístics, però sí controlarem que estiguin dins la legalitat», va dir. Per fer-ho, es comtarà amb la Llei d’allotjaments turístics, en vigor des de l’estiu, i la creació de dues noves places d’inspectors que s’han creat per localitzar aquests pisos, i va assegurar que seran estrictes en el control. També va insistir en què la seva obligació és mantenir el dret legítim dels residents a accedir a un habitatge digne «perquè són les persones que realment participen en el creixement del PIB i el benestar de la societat andorrana». Per altra banda, va aprofitar per dir que, actualment, s’estan creant uns cent nous llocs de treball cada mes i la responsabilitat del Govern és permetre que «aquesta gent pugui viure a Andorra», alhora que va criticar l’oposició per la seva manca de propostes o alternatives al conflicte. Martí, però, va reconèixer que la solució al problema portarà temps i que la nova llei presentada pretén una millor regulació i control dels allotjaments turístics, tal i com ja va anunciar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot.

Turisme de Qualitat

Per aquest motiu, l’hospitalitat turística al país no es tracta tant d’una qüestió de quantitat, «tot i que també és important que vinguin turistes», sinó de qualitat, que passa per la formació de professionals per aconseguir l’excel·lència dins el mercat turístic, més enllà de les plataformes tecnològiques. Perquè «al final, qui acull les persones, són altres persones» i és important que el Govern i el sector turístic col·laborin per aconseguir la sostenibilitat.



En la mateixa línia, el secretari general de l’OMT, després de posar Andorra com a exemple a seguir de desenvolupament turístic mundial, va anunciar la implantació d’un nou postgrau exclusiu en Direcció de Destinació de Muntanya, que es realitzarà en col·laboració amb la Universitat de Colorado, tant de manera presencial a la Universitat d’Andorra com online.

El congrés també pretén ser una trobada de professionals de tot el món que comparteixin l’experiència global del client en el turisme de neu i muntanya, centrada en els nous reptes vers les noves tecnologies i les plataformes virtuals. A més, s’abordarà un enfocament estratègic per aconseguir un turisme sostenible, respectuós amb el medi ambient.