Març ventós per a un mes de maig florit i formós?

Diu la dita: «Març ventós i abril plujós, fan el maig florit i formós» o també hi ha la versió que l’acaba amb «fan el pagès orgullós». Encara no sabem com serà l’abril però podem certificar que, la primera part està acomplida. L’episodi de vent d’ahir va deixar ràfegues de fins a 204,5 km/h entre les 11.00 i les 12.00 a l’estació meteorològica de les Fonts d’Arinsal, situada a 2.681 metres d’altitud, i fins a 80 km/h a l’estació de la Borda Vidal, a tocar de la frontera hispanoandorrana. Es tracta de les ventades més fortes d’aquest hivern, que van afectar especialment a la vall del nord i el sud del país, segons informa l’ANA. I per això, el refranyer castellà té una dita molt adequada: «En marzo, la veleta, ni dos horas está quieta».



El vent va obligar la matinada de dimarts a dimecres tancar l’accés a França i al port d’Envalira, ja que el torb impedia la visibilitat. Al matí es va reobrir el port però l’accés al país veí va romandre tancat. Durant el dia d’ahir les estacions d’esquí van obrir només en les parts baixes i els bombers van haver de fer quatre sortides a causa de les ventades, per descartar que poguessin caure elements d’una obra al Centre Històric d’Andorra la Vella, i evitar que el vent fes caure un cartell al pas de la Casa i un pal de 25 metres d’un establiment de restauració de Sant Julià de Lòria, segons va informar l’ANA.



A les parròquies centrals els vianants van haver de caminar amb més resistència pel vent que habitualment, ja que les muntanyes acostumen a protegir prou bé la vall i, rarament, les ventades se senten a Escaldes i Andorra la Vella. En canvi ahir, algunes antenes de televisió es plegaven perillosament davant d’algunes ràfegues. Potser mentalment concebem la primavera amb una pujada de temperatures i bonança meteorològica però ja ens ho adverteix la sabiduria popular: «Març marçot mata a la vella a la vora del foc, i a la jove si pot!»



I sí, de fred en va fer bastant ahir, concretament es va registrar la temperatura més freda en un mes de març des del 2012. El rècord dels últims sis anys se’l van emportar els quasi 28 graus negatius registrats a les Fonts d’Arinsal. Per sort, a les parròquies més habitades, el mercuri no va baixar tant però déu-n’hi-do com de baix es va quedar el mercuri, tan sols quatre dècimes positives a l’estació de la Borda Vidal. En canvi, per a la nit d’ahir es preveia un episodi d’inversió tèrmica, és a dir, que fes més fred a la vall que al cim.

El Servei de Meteorologia també va alertar del perill d’allaus, tres sobre cinc, per l’acumulació de les plaques de neu i la mala visibilitat per percebre el risc davant la formació de congestes inestables.