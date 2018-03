Descarrega dona per acabada la negociació amb els sindicats

La ministra de Funció Pública i Reforma Administrativa, Eva Descarrega, va donar ahir per tancada la negociació amb els sindicats sobre la reforma de la Funció Pública. Tal com va anunciar ahir la demòcrata a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el Govern treballarà el text a través de les propostes que els grups parlamentaris facin via esmenes.



Els representants sindicals de l’administració pública van fixar demà divendres com a data límit perquè l’Executiu accedeixi a concertar una reunió que reprengui les converses sobre la nova llei. Després de dues jornades de vaga, convocades dijous i divendres de la setmana passada, es veuen frustrades les expectatives dels treballadors públics, que esperaven una reacció per part del Govern.



Tot i que Descarrega va deixar clar que no hi ha cap trobada prevista amb els sindicats per debatre el canvi legislatiu de la Funció Pública, la ministra va puntualitzar que en el cas de les reivindicacions dels professors, el Ministeri d’Educació té en ment mantenir «noves converses per recollir les demandes específiques del col·lectiu docent». En aquestes trobades s’analitzarien els reclams dels treballadors afectats pel nou text legislatiu del cos d’educació. La llei d’ensenyament fa diverses referències a la de la Funció Pública i, segons molts mestres, genera inestabilitat i precarietat laboral.



Sobre la regulació del dret a vaga, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va reiterar la «necessitat» de desenvolupar legalment aquest àmbit. El titular de la cartera va assegurar que el Govern té la voluntat d’aprovar una llei al respecte abans que acabi la legislatura.

Mentrestant, els representants dels treballadors de l’administració pública continuen indignats per la manca de consens a l’hora de redactar una llei que afecta directament els 2.100 funcionaris del país i que va ser motiu d’una vaga multitudinària, secundada pel 80% dels funcionaris, segons els càlculs dels organitzadors. El Govern, però, va concloure que els funcionaris que van participar a l’aturada no va arribar ni al 30% del total del personal. Concretament, l’Executiu va parlar d’un 29% de participació durant la de dijous i un 23% durant la de divendres.

Futures mobilitzacions

Davant el dubte d’una futura convocatòria d’aturada per part dels sindicats, la ministra Descarrega no va voler entrar a valorar-ho i es va limitar a informar en la mateixa roda de premsa que el Govern no ha rebut cap notificació de les entitats sindicals respecte a la possible organització d’una altra vaga durant el període de Setmana Santa.

Els representants dels treballadors ja van alertar divendres passat que estaven disposats a continuar protestant. Gabriel Ubach, portaveu de l’USdA, va assegurar que no dubtarien a tornar a manifestar-se a través de diverses accions reivindicatives. No va descartar la via de la vaga.