Podem qüestiona que l’Hospital sigui referent al Pirineu

El diputat d’En Comú Podem al Congrés per la circumscripció de Lleida, Jaume Moya, va presentar ahir a la cambra espanyola una pregunta parlamentària en què demanava informació sobre l’anunci d’acord entre els governs espanyol i andorrà perquè l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell esdevingui un centre de referència per a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran per a determinades especialitats.



Concretament, Moya s’adreça la ministra espanyola de Salut, Dolors Montserrat, a qui li demana que confirmi si «el Govern pretén arribar a un acord» amb Andorra perquè el centre mèdic andorrà doni servei a pacients de l’àrea del Pirineu català; i en cas de confirmar-se, «en quin estat estan les negociacions amb el Govern del Principat d’Andorra». A la segona pregunta, el diputat dels comuns qüestiona si l’Executiu creu que aquest acord «pot anar en perjudici dels hospitals de la Seu d’Urgell, Tremp i Vielha?».

Exposició de motius

En l’exposició de motius, Jaume Moya recorda que el mes d’agost passat, la ministra Dolors Montserrat va dur a terme una visita institucional a Andorra en la qual es va entrevistar amb el seu homòleg, Carles Álvarez Marfany, i van pactar un conveni relatiu al trasllat de persones diagnosticades amb malalties infeccioses perquè puguin ser tractats en centres especialitzats de l’estat espanyol. En aquella jornada, la ministra va fer unes declaracions en què va assegurar que negociaven «la possibilitat que l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell d’Andorra es converteixi en centre preferent» per a pacients de comarques properes al Principat.



«A la pràctica», hi afegeix l’escrit d’En Comú Podem, «això implicaria que pacients de l’Alt Urgell i de zones veïnes fossin derivats per la sanitat pública a l’hospital d’Andorra», quan actualment en molts casos són enviats a Lleida, a l’Hospital Arnau de Vilanova. Segons Jame Moya, aquesta possibilitat «debilitaria la posició que ara mateix tenen els hospitals catalans de la Seu d’Urgell, Tremp i Vielha», segons va recollir RàdioSeu.