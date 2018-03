L’Associació de Bombers estudia recórrer contra els serveis mínims

L’Associació de Bombers d’Andorra, a diferència de la resta de sindicats de l’administració, es planteja portar a la Batllia el decret de serveis mínims. Segons va explicar el president de l’ABA, Joan Torra, des del col·lectiu segueixen convençuts que amb els serveis mínims establerts se’ls va vulnerar el dret de vaga que tenen recollit a la llei del cos, per tant, la intenció és reclamar contra aquest fet. Torra va indicar que no es descarta que també s’hi pugui sumar l’altre sindicat de bombers, A118, si bé encara no s’ha tractat la qüestió a fons.



La decisió de l’ABA va arribar justament el mateix dia que es va conèixer que els serveis jurídics del Consell General no consideren que el decret de serveis mínims aprovat pel Govern arran de la vaga de funcionaris de la setmana passada suposi un conflicte de competències entre el poder executiu i el legislatiu. En la nota de resposta a la queixa formulada per la consellera Rosa Gili en nom de tots els consellers socialdemòcrates, a la qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, s’assegura que el decret no pretén regular el dret a vaga, sinó complir amb el deure de garantir el funcionament dels serveis públics, que és competència del Govern. Així, s’emplaça al PS a optar per la via judicial o pel control parlamentari al Govern si volen continuar endavant amb la causa.