La Federació de Golf anuncia el primer circuit nacional

El golf està d’enhorabona al nostre país. La federació andorrana d’aquest esport presentarà aviat de manera oficial el primer circuit nacional de golf que constarà de cinc proves. Previsiblement, el cinc de maig es disputarà el Social CGP Cerdanya, el 26 del mateix mes, l’Open Andorra a Aravell, al setembre la Copa d’Andorra a Soldeu, el 7 d’octubre se celebrarà un torneig puntuable al Golf Cerdanya i finalment, el 13 d’octubre es disputarà a Aravell la prova final del circuit.

Segons Gerard Rieger, president del Comitè de Competició de la Federació de Golf d’Andorra, aquesta decisió s’ha pres «per la necessitat de tenir a Andorra un rànquing per mèrits dels jugadors al camp de golf», ja que «ara mateix aquest només es té pel handicap de cada federat, però no pels resultats de les proves durant la temporada». D’aquesta manera, aquest circuit permetrà fer equips nacionals pels tornejos internacionals que no siguin per professionals i podran assistir a certs esdeveniments fent una selecció mitjançant els resultats a les proves.

Durant el circuit que se celebrarà aquest any esperen aconseguir una gran participació, entre 70 o 80 inscrits per torneig.

La FGA integra l’Associació Europea de Golf i per tant, moltes vegades, reben invitacions però no s’hi havien pogut afegir perquè, a més del cost econòmic que suposa, no es tenia un rànquing nacional.

Més enllà de popularitzar el golf/ La federació treballa en tasques d’iniciació a les escoles, amb els més petits per popularitzar aquest esport, tanmateix, això no és suficient. «El que volem és fer una federació més dinàmica», comenta Rieger.

La FGA ha impulsat la competició però cerca més sponsors perquè aquesta tindrà premis i altres sorpreses que encara no s’han desvelat. «Volem destacar el suport de Credit Andorrà, que és el nostre patrocinador principal», afegeix.