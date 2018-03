El PS vol reconduir el «greuge» de les transferències

Pere López i Gerard Alís, del PS, van destacar ahir que la quantitat de diners qüestionada pel Tribunal Constitucional en la sentència que la setmana passada va publicar sobre la Llei de transferències és més gran del que va anunciar el Govern. Concretament, López va parlar de més de 7 milions d’euros, és a dir, un 13% del total de les transferències. El cap de Govern, Toni Martí, va explicar divendres passat que els articles anul·lats pel tribunal són puntuals i que feien referència a 4,4 milions d’euros, que es tradueixen en el 8% de la suma de les transferències.



López va aclarir que la xifra presentada per l’Executiu correspon només al període transitori del 2018 i el 2019. «Els criteris anul·lats representen pels anys 2018 i 2019 4,4 milions d’euros, però aquesta quantitat s’incrementarà a entre 7,3 i 7,4 milions a partir del 2020, fet que suposarà un impacte més significatiu», va avisar el portaveu socialdemòcrata.



El conseller general va lamentar que el Govern «menystingui» l’impacte de la sentència. L’Executiu ja està treballant en la modificació de la normativa i López va advertir que cal evitar fer una «aproximació perquè el resultat sigui el mateix que hi ha ara». «Seria fer cas omís a la sentència, buscar una fórmula d’esquivar-la i no entendre la importància real que té», va afegir el socialdemòcrata.



Per a Alís i López, la decisió del tribunal suposa una oportunitat per introduir «criteris reals d’assignació de competències», com el de població o xarxes proposats per la seva formació en la primera fase de negociació. Així, demanen a l’Executiu reprendre el debat sobre la llei per reconduir el «greuge» que el model impulsat per DA ha suposat per parròquies com Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria.



López va destacar la importància d’aconseguir una llei de transferències «consensuada». «El Govern, un cop va veure que tenia el suport per fer passar les lleis, es va tancar el diàleg», va lamentar el conseller.