Andorra s’imposa a Liechtenstein amb un gol matiner de Rebés

Bona pedra de toc per preparar la Lliga de les Nacions, que s’iniciarà al setembre. La selecció va aconseguir la victòria (0-1) en el partit amistós que va disputar amb Liechtenstein a la Línea de la Concepción. Les millors ocasions van ser andorranes, en un matx on es van produir tres debuts amb la samarreta de l’absoluta.

Dos d’ells van ser titulars. Ricard Fernàndez i Francisco Pomares van estar presents a l’onze inicial, i van tenir un paper destacat mentre van ser al terreny de joc. El gol que acabaria sent definitiu va arribar ben aviat, al minut sis. Ludo servia una falta lateral i Rebés impactava dins l’àrea de cap de manera impecable. L’estirada del porter no va servir per a res. El moviment en el marcador va donar confiança als andorrans, que van seguir buscant porteria. El segon podria haver arribat en un xut acrobàtic de Ludo, que impactava la pilota d’esquena a porteria, i aquesta s’estavellava al travesser. En una ràpida transició per banda esquerra la centrada a l’àrea petita la rebutjava la defensa quan Ricard es llançava al terra per marcar a porteria buida. La segona part va comptar amb un guió diferent. El combinat nacional es mostrava intents, i el plantejament en defensa no permetia que els jugadors de Liechtenstein poguessin crear perill a la porteria de Pol. El tercer debutant del partit va ser Luigi San Nicolás, que substituïa a Ricard al minut 57.

Estrena somniada

Aquests dos mateixos jugadors mostraven la seva satisfacció per la victòria el dia que debutaven amb l’absoluta. «M’he trobat mol còmode dins el camp i amb l’ajuda dels companys a mesura que passaven els minuts molt millor, perquè al principi tenia una mica de nervis», assenyalava Ricard, que també feia broma per arribar a la quadratura del cercle: «Debut i victòria, només faltava el golet». Per a Luigi, l’estrena «ha estat immillorable. Debutar i a més guanyar. És increïble, una sensació única». El davanter destacava que «hem lluitat els 90 minuts i al final el treball ha estat recompensat», en un matx en el qual «hem sortit al màxim des del primer moment».

Koldo: «A nivell ofensiu hem estat força bé»

El tècnic destacava la victòria. «Sabíem que contra una selecció del nostre nivell segur que tindríem més opcions que altres dies. A nivell de resultat l’objectiu està acomplert. Hem tingut opcions de marcar més gols i és quelcom positiu. També que més jugadors hagin debutat amb la selecció i siguin capaços de participar i ho facin força bé», lamentant només no poder donar continuïtat en el matx amb Guinea Equatorial que es va suspendre: «Llàstima no tenir el segon partit pel que treballem aquesta setmana posar-ho en pràctica». A la primera part «a nivell ofensiu hem estat força bé», però en la segona «la incertesa en el marcador ens fa patir. Les emocions per intentar treure el resultat positiu ens fa no ser tant ordenants com en la primera part i això es nota, encara que el rival tampoc han tingut ocasions clares, però sabem que pot passar en qualsevol refús o segona acció».