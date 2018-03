Un e-govern més eficient i estalviador

«Sense paper». Amb aquest objectiu de rerefons, la ministra de la Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, va presentar ahir el nou Espai Govern, una plataforma de treball col·laboratiu pensada perquè l’Executiu estalviï en recursos i guanyi en eficiència. Tal com Descarrega va recordar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, des de la primera sessió d’aquest any la documentació en paper ha desaparegut de la cita setmanal entre els ministres i ara es comparteix a través d’aquesta plataforma. La mesura va en línia a seguir modernitzant l’administració pública i adaptar-la a l’entorn electrònic.

Reducció del consum

A l’Espai Govern, tant el cap de l’Executiu com els ministres, el secretari general i els membres del seu gabinet comparteixen l’ordre del dia del Consell de Ministres, així com els edictes que s’aproven i els informes corresponents. El certificat electrònic, a més, possibilita que els documents es puguin signar en línia i sense necessitat d’imprimir-los. La plataforma també dona accés a l’agenda del Govern, a documents d’interès comú i a comunicacions internes entre els membres de l’Executiu.

D’aquesta manera, com va manifestar la ministra de la Funció Pública i Reforma de l’Administració, «s’incrementarà l’eficiència en l’ús dels recursos, es reduirà el consum del paper en l’àmbit administratiu i es promourà la utilització de les noves tecnologies». I va afegir que també s’aconseguiria reduir la durada dels Consells de Ministres perquè tots els titulars disposaran de la informació abans de cada sessió. Amb tot això, sobretot s’afavoreix el medi ambient, per l’estalvi significatiu que representa en l’ús de paper. « En el que portem d’any, a través del nou sistema col·laboratiu ja s’han compartit un total de 1.940 documents del Consell de Ministres, fet que ha suposat un estalvi de 270.000 fulls. Tenint en compte aquestes dades, la previsió per a tot l’any és que s’arribin a estalviar més d’un milió de fulls, el que equivaldria a uns 100 arbres», va voler deixar ben clar Descarrega.

Facilitats en els tràmits

La modernització de l’Administració, però, no només va orientada a facilitar la feina als ministres, sinó també a tots els treballadors, que a partir d’ara compten amb una nova web de la Funció Pública –www.funciopublica.ad–, on poden accedir a la publicació dels edictes, a la legislació en el seu àmbit de treball i a altra informació d’interès. D’aquesta manera, «es proporcionarà informació més precisa a nivell de funció pública», va aclarir la ministra, ja que per exemple donarà més publicitat a les diferents convocatòries de concursos públics per a llocs de treball.

La nova pàgina web serà també un canal de comunicació alternatiu «perquè hi ha una bústia específica per adreçar demandes», va afegir Descarrega. Properament, aquest sistema de treball col·laboratiu es farà extensible als diferents departaments de l’Administració i això permetrà que es puguin dur a terme més gestions internes sense necessitat d’imprimir papers i de transportar la documentació físicament d’un lloc a un altre.

«Amb aquests canvis, volem aconseguir més transparència i proporcionar més informació al ciutadà i a l’administració pública», va matisar la titular de la Funció Publica. Al final, però, s’està «actuant en benefici del ciutadà», va insistir Descarrega, que va recordar que el Govern fa unes setmanes va llançar la campanya de gratuïtat per a l’obtenció del certificat electrònic. Tots els ciutadans que el tinguin tenen la possibilitat de fer tràmits online i estalviar temps i desplaçaments en aquest tipus de gestions.

Mesures especials en el trànsit coincidint amb Setmana Santa

El Govern va anunciar un dispositiu especial de trànsit per al període de Setmana Santa, que estarà operatiu entre el 29 de març i el 2 d’abril. Tal com va alertar el ministre Portaveu, Jordi Cinca, «aquest any es preveu més afluència de l’habitual perquè la Setmana Santa cau bastant aviat i tenim molta neu i de qualitat». Com que el nombre de visitants afectarà el trànsit, el Servei de Circulació ha fixat diverses mesures, com alliberar el carril bus, establir dispositius a la tarda o prohibir la circulació de camions de gran tonatge.

Emissió de bons per refinançar part del deute compromès

El Ministeri de Finances ha realitzat una nova emissió de bons per tal de refinançar part de l’endeutament, tot i que, com va insistir Cinca, «no suposarà cap increment del deute». El que es fa és renovar 125 milions d’euros, 100 dels quals vencen justament a l’abril i, pel que fa als 25 restants, provenen de la cancel·lació de pòlisses de crèdit. L’objectiu, segons va remarcar el ministre de Finances, «és substituir l’endeutament bancari amb altres mètodes i tenir un major control i coneixement de la tresoreria de l’Estat».

Cinca no es postula com a successor de Martí a cap de Govern

«No tinc entre els meus horitzons ser cap de Govern», va deixar ben clar ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca. El polític demòcrata va manifestar que el partit «encara no s’ha de centrar en aquesta qüestió» i va apuntar que el cap de llista a les properes eleccions s’anunciaria amb el temps suficient per poder articular una proposta, tot i que donaria continuïtat a la línia actual. «Hi ha diversos noms possibles i asseguro que DA tindrà un candidat d’alt nivell», va sentenciar.