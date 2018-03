El Sipaag assegura que més de 200 treballadors van seguir la vaga

El president del Sipaag, Lluís Anguita, ha assegurat que segons els càlculs de l’entitat més de 250 persones van seguir la vaga a l’administració general, encara que només fos de manera puntual en alguna de les dues jornades. D’aquesta manera rebutja els càlculs fets pel Govern que va xifrar en com a màxim una vintena els empleats d’aquest àmbit que hi van donar suport. “Sabem que els professors ens triplicaven, però realment és a nosaltres a qui més afecta aquesta nova llei”, va assegurar després de la celebració d’una assemblea extraordinària un cop reflotat el sindicat a la que hi van participar una seixantena de persones.

En aquest sentit reitera que a l’administració general “hi ha un gran nombre d’eventuals encara que el Govern ho negui”, un fet que podria haver minvat la participació en l’aturada, igual que les pressions. “Podríem haver estat molts més, segur, però és que amb les pressions i comentaris que es van haver de sentir...”, va exposar.

Anguita va indicar que s’ha comprovat que “la gent està molt mal informada” i és per això que uns dels objectius que s’han fixat és “explicar-nos molt millor perquè tothom entengui els nostres motius per fer vaga i per rebutjar aquesta reforma”. I és que encara que consideren que hi ha punts a la llei que no els perjudicaran o que com a mínim els deixaran tal com estan ara, “n’hi ha molts més que són molt dolents”. Tal com ja havia apuntat anteriorment va insistir que “el Govern menteix” quan assegura als treballadors que estan cobrant el 80% del seu salari que en un tres i no res assoliran el 100%.

El president del Sipaag va remarcar que formen part de la Plataforma Sindical i “el què farem serà anar tots junts, per molt que el Govern vulgui trencar-ho”, en referència, per exemple, que avui a la tarda la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, hagi donat per tancades les negociacions amb els sindicats i només hagi deixat una porta oberta a tractar les diferències amb el cos d’educació perquè estan pendents d’elaborar també la seva llei. De la mateixa manera va remarcar que s’ha de defugir dels intents d’enfrontar el sector públic amb el privat, reiterant que “lluitem per tothom, no només per nosaltres. Perquè quan hagin acabat amb la Funció Pública continuaran amb el privat”.

Pel què fa a la llei que s’ha d’entrar a tràmit parlamentari va alertar que “no sabem com entrarà, si finalment es tindran en compte o no els punts on hi havia hagut una mica d’acord” i considera que el fet que Descarrega reiteri que les modificacions es faran per via d’esmenes “és un xec en blanc”.

Pel que fa al funcionament del sindicat, va indicar que encara no poden concretar el nombre d’afiliats que tenen perquè estan en un moment de traspàs, que han decidit rebaixar la quota a sis euros i que han optat per obrir l’afiliació a qualsevol treballador de l’administració. “Considerem que tots tenim els mateixos drets”, va afirmar.