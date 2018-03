López retreu al Govern la falta d'accions contra el contraban

Tots els consellers han votat de manera favorable el projecte de llei de modificació de la Llei de control de les mercaderies sensibles i de la Llei del Codi de Duana al Consell General, però el debat sobre aquest text ha estat l'escenari perquè el conseller del PS Pere López retraiés al Govern que durant set anys no s'hagi fet res per combatre el contraban tot i ser conscients que la llei establia un seguit de sancions que eren inassumibles i per tant inaplicables, informa l'ANA. A més ha emmarcat aquesta modificació en les negociacions de l'acord d'associació i les queixes de França. El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha desvinculat que s'hagi impulsat aquest text de les negociacions amb Europa i la visita del ministre d'Acció i Comptes Públics, Gérald Darmanin, la setmana passada i ha destacat que s'han fet altres accions per combatre el contraban, com la modificació del Codi Penal o la major col·laboració amb els països veïns. D'altra banda, durant la sessió de Consell General s'ha aprovat per assentiment la ratificació de l'acord entre Andorra i Espanya perquè els familiars dependents de personal diplomàtic, consular, administratiu i tècnic de missions diplomàtiques, oficines consulars i representacions permanents puguin tenir activitats professionals remunerades.