Aprovada la llei que permet acollir persones refugiades

La societat andorrana ja fa temps que es mostra conscienciada i decidida a obrir les fronteres per aportar un petit granet de sorra solidari en la crisi humanitària que viu Síria, des que va esclatar la guerra. Bona mostra d'això, és la posada en marxa del col·lectiu ‘Obrim-los, obrim-les’, que el passat mes de setembre va organitzar diverses activitats per demanar l'agilització de la normativa legislativa perquè Andorra pogués acollir persones demandants d'asil a causa del conflicte armat que viu el país de l'Orient Mitjà. Al setembre del 2015, quan la guerra va començar a aflorar als mitjans, el cap de Govern, Toni Martí, es va comprometre a obrir les fronteres andorranes per acollir persones refugiades “en la mesura de les possibilitats andorranes” i va xifrar aquestes possibilitats en una vintena de persones refugiades.



Ara, gairebé tres anys després d'aquestes declaracions, el Consell General ha aprovat, amb els vots favorables de tots els grups parlamentaris, la Llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries. El ministre d'Afers Social, Justícia i Interior, Xavier Espot, que ha defensat el text davant de la cambra, no ha especificat el nombre final que acollirà el país, ja que el Govern encara no l'ha definit. La nova llei té una validesa de dos anys i atorgarà a les persones un permís de sojorn o sojorn i treball, de també màxim dos anys i prorrogable sis mesos més, com a màxim. Durant aquest mateix termini, l'executiu haurà de desenvolupar i tirar endavant una llei d'asil completa, que actualment Andorra no té.



Precisament, fruit d'aquesta manca de regulació en aquest aspecte, el Principat no està adherit als convenis d'asil internacionals. Espot a esgrimit que aquestes mancances expliquen part de la tardança en l'aprovació de la llei. “Durant aquest dos anys hem treballat de valent per tenir les garanties i el vistiplau d'Acnur, ja que Andorra no té una xarxa sobre el terreny i això ens dificultava garantir una arribada segura de les persones”, ha expressat. En aquest sentit, el titular d'Afers Socials ha expressat que l'acord amb la comunitat de Sant Egidi està molt avançada i espera que en els propers dies es pugui formalitzar. Ambdues comunitats seran les encarregades de desplegar el corredor humanitari per poder fer arribar els refugiats al país.



Un cop s'hagi decidit el nombre de persones que vindran i quines seran, el Govern ho publicarà al BOPA i començaran les gestions perquè puguin venir. Segons Espot, es prestaran ajudes a les persones perquè puguin viure dignament, com allotjament, estructura educativa o treballs socials. “Una regulació interna àgil i eficaç que contribueixi a resoldre la crisi humanitària que està vulnerant drets de manera flagrant” ha sentenciat.



El conjunt de l'oposició ha celebrat la posada en marxa i aprovació de la llei, però el conseller general del PS Gerard Alís ha retret a l'executiu el temps de demora per desplegar el text legislatiu. “L'únic que espero és que un cop aprovada la llei aquesta es pugui desplegar de manera imminent i amb garanties, que expliquin la tardança”, ha apuntat Alís. Una crítica a la qual també s'hi ha sumat el conseller d'SDP, Víctor Naudi. Espot ha assegurat que els dos anys no han passat en va i que s'ha treballat perquè l'arribada sigui el més ràpida possible.



Andorra ja gaudeix d'una llei de mediació



La sessió ordinària del Consell General celebrada aquest dijous al matí també ha servit per aprovar, amb els vots favorables de tots els grups parlamentaris, la nova Llei de mediació. Un text que tant Govern com oposició han lloat i s'han congratulat que finalment Andorra pugui derivar qualsevol conflicte a través d'un mediador neutral. El text busca reduir el col·lapse que pateix la justícia ajudant a evitar la judicialització de processos que es poden solucionar mitjançant la mediació. “Solucions responsables, autogestionades i eficaces que asseguren el compliment dels acords assolits”, ha expressat Espot. A més, la nova llei també permet que processos judicials ja iniciats, es puguin derivar a la mediació si així ho estima el jutge.