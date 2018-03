L’Alt Urgell posa en marxa el servei Museus a la Carta

Per començar caldrà desplegar la llei específica

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell impulsa, a partir d’aquesta Setmana Santa, el servei de Museus a la Carta, una iniciativa que permetrà oferir visites guiades personalitzades a sis espais etnogràfics de la Ruta dels Oficis d’Ahir. Es tracta de l’Antiga Farinera de Montferrer, el Museu dels Raiers de Coll de Nargó, el Museu de la Vinya i el Vi de Muntanya de Pont de Bar, el Pou de Gel d’Arfa, el Pou de Gel d’Oliana i el Museu de les Trementinaires de Tuixent. Aquest projecte es planteja com un programa pilot amb la perspectiva que es pugui ampliar posteriorment a altres equipaments de dins o de fora de la ruta. L’objectiu del servei és adaptar els horaris d’accés a aquest patrimoni a les necessitats dels visitants i, alhora, sumar-hi el valor afegit del guiatge personalitzat.

Per El Periòdic

