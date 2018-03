El 75% dels candidats aprova els exàmens de català

La darrera convocatòria dels exàmens oficials de llengua catalana es va celebrar al mes de febrer. S’hi van presentar 211 examinands: 22 als nivells A1 i A2, dels quals 21 van aprovar; i 189 als nivells B1, B2 i C1, dels quals 136 han estat aptes. Així doncs, es registren 157 persones aprovades, xifra que suposa un 74,40%, i que es va valorar de manera satisfactòria des del Departament de Política Lingüística.



El registre de candidats mostra com no hi va haver cap alumne que fes l’examen del nivell C2, el que segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües, és el de «domini» i que garanteix una correcció a l’hora d’utilitzar la llengua «semblant a la d’un nadiu mitjà». El marc estructura la competència en sis nivells. En cadascun d’ells es tenen en compte les quatre destreses bàsiques: llegir, escoltar, parlar i escriure així com uns mínims coneixements culturals lligats a cada llengua i l’augment progressiu de la fluïdesa i del lèxic per part de l’aprenent. El marc defineix el C1 com el nivell «funcional», el B2 com a «avançat», el B1; «el llindar», l’A2, «el bàsic» i l’A1, «nivell inicial».

Sense treva per a l’estudi

D’altra banda, el Govern va informar que el Centre de Català d’Escaldes-Engordany romandrà obert durant les pròximes vacances escolars de Setmana Santa, en la política de continuar afavorint l’ensenyament de la llengua de forma gratuïta per a tothom en períodes de vacances escolars establerts oficialment. Els dies i les franges d’obertura especial seran: dilluns 26, dimarts 27 i dimecres 28 de març, de les 14.00 a 21.00 ; dijous 29 de març, de 9.00 a 16.00 i dimarts 3 d’abril, de 14.00 a 21.00.