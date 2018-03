El llibre antologia dels Martí i Pol, presentat entre música

Per començar caldrà desplegar la llei específica

Carné és llicenciada pel conservatori superior de música de Barcelona el 2002. Ha format part de la Jove Orquestra de Figueres, l’orquestra del Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona (CSMMB) , entre d’altres. Ha gravat amb diferents grups de música pop, com ara Los Stompers (Pub Friction 1997) o No nem bé (Unisex 2000).

Si diem Andorra... contribueix a divulgar una part ignorada de la nostra literatura recent. Ofereix una panoràmica del concurs i també permet fer un tast de la poesia que s’escriu actualment al país. L’acte es va tancar amb el recital de poesies Vull les olives amb la participació de la cantant Dolo Beltrán, acompanyada per la violoncel·lista Anna Carné. Beltrán és una reconeguda cantant del grup de pop barcelonès Pastora format l’any 2000 i amb el que han enregistrat més de cinc discos i han viatjat per tota la península.Tot i que la seva faceta més pública sigui la de lletrista i cantant, des dels 16 anys que es dedica al mon del teatre participant en diferents grups amateurs de la seva localitat natal, Sant Boi de Llobregat, i formant‐se a l’Institut del Teatre. També l’hem vist a nombroses sèries catalanes i espanyoles.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va presentar ahir al vespre al Centre Cultural la Llacuna el llibre Si diem Andorra..., antologia de poemes premiats al concurs de poesia Miquel Martí i Pol. El volum, editat conjuntament amb Editorial Andorra, publica per primera vegada de manera conjunta 44 poemes, un poema o un fragment de recull de cadascun dels concursants premiats al concurs de poesia Miquel Martí i Pol des del 1998.

Per El Periòdic

