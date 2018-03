L’A se sent «reforçat» després de la sentència de les transferències

El president de Liberals d’Andorra, Jordi Gallardo, considera, «sense cap mena de dubte» que el partit ha sortit «reforçat» de la sentència del TC que tomba la llei de transferències aprovada al Consell General. És més, va apuntar que després de la postura expressada pel tribunal «tenim el ferm convenciment que vam fer el que tocava» quan ell i Ferran Costa van decidir abstenir-se en la votació. Així ho va defensar ahir en una roda de premsa al costat de la consellera comunal d’Encamp, Maribel Lafoz, i el secretari general de la formació, Amadeu Rossell, en la qual van denunciar que la llei, amb aquesta resolució, és «inaplicable».

Voluntat del partit

Gallardo va explicar que si ell no s’hagués abstingut, la llei no hagués arribat al TC perquè no haurien tingut prou suports per fer el recurs. Així va recordar que en el seu cas i el de Costa «seguíem la voluntat estricta del partit i no fèiem un vot per tacticisme polític». D’aquesta manera va aprofitar la seva intervenció per retreure la postura dels consellers que després d’aquesta divisió van decidir abandonar el partit. «Per a nosaltres no representava cap problema votar una abstenció sabent que podia beneficiar algunes parròquies», va assegurar, remarcant que «ho hem fet per Sant Julià i ho hauríem fet per qualsevol altra». Així va deixar clar que van votar «per coherència, per respecte a la Constitució i escoltant les bases del partit, cosa que no poden dir els que pretenien una altra votació» i va criticar «altres consellers» que van fer passar el «tacticisme polític en clau de parròquia» per sobre de l’interès general.



Pel president del partit, el cost que els ha representat aquest episodi «és assumible» i es va mostrar «satisfet» d’haver estat «coherents i que el nostre vot no va respondre en cap moment a interessos particulars de penalitzar o ajudar a cap parròquia».

Irresponsabilitat del govern

D’altra banda, sobre la postura expressada pel Govern després del revés judicial va afirmar que s’ha fet una «lectura esbiaixada, simplista i clarament tendenciosa des d’un punt de vista polític» per «minimitzar-la». Segons els liberals és una «irresponsabilitat» voler fer una reforma com aquesta sense consens. Gallardo va insistir que la llei és «inaplicable» perquè s’han declarat inconstitucionals tres articles que impedeixen tenir uns criteris definidors de com distribuir les transferències. Segons ell, el fet d’actuar girant l’esquena a l’oposició «posa en risc la convivència institucional».