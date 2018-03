L’ocupació hotelera superarà el 85% aquesta Setmana Santa

L’ocupació hotelera que es preveu durant la Setmana Santa d’enguany fregarà el 85% en els dies festius, tal i com va assegurar ahir el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara. Com a novetat d’aquest any, es pretenen mesurar també els dies previs a dijous Sant, a partir d’avui i fins el dimecres 28, per conèixer la varietat de xifres i millorar així els preus. Ja el mes de febrer, Ara explicava que la tendència seguiria augmentant i això faria que la facturació també augmentés, «no només perquè hi hagi més ocupació sinó perquè s’apugin els preus», va dir llavors. Sembla que les previsions es compliran i, si bé l’ocupació serà d’un 70% durant la setmana, els dies festius pujarà un 10%. Però no serà igual a totes les parròquies. En aquesta línia, ahir, Ara va explicar que la previsió per a les més altes podria suposar fins el 90% del total. Les més demandades seran Canillo, Encamp i el Pas de la Casa, gràcies a la bona temporada de neu, mentre que Sant Julià i Andorra, seran les més baixes.



«La Setmana Santa passada va ser molt bona i esperem superar-la en funció de les reserves d’última hora», va explicar el president. Una de les causes d’aquesta decisió podria ser les condicions meteorològiques que es preveuen, ja que de moment, l’hivern encara no ha marxat i segons Ara, «el bon temps, portaria també bones xifres». També va destacar que aquesta situació no es contempla només a Andorra, sinó també a Espanya i, per tant, als visitants espanyols que puguin decidir venir al Principat a passar uns dies.



En la mateixa previsió, des del Govern, s’està preparant un dispositiu especial de trànsit, en el que participaran 200 professionals entre l’Àrea de Mobilitat i Pavimentació, el Cos de Policia, els Serveis de Circulació dels comuns, el COEX, Protecció Civil, Bombers i el SUM. Al llarg d’aquests 5 dies, s’espera que entrin al país 88.000 vehicles i l’objectiu del dispositiu és aconseguir la màxima fluïdesa, sobretot en les hores puntes del matí i la tarda, quan tanquin les pistes d’esquí.

LLOGUERS IL·LEGALS

Pel que fa a la llei d’allotjaments turístics, Ara va explicar que la UHA ha estat treballant amb el Govern i altres sectors del mercat per aconseguir les millors mesures possibles, i «esperem amb impaciència» l’aprovació del reglament. Per a Ara, els aspectes més positius que es desprenen de la nova llei són els de la qualitat del turisme i la lluita contra els apartaments il·legals, tot i que, des del seu punt de vista, i a l’espera de la implantació definitiva, les primeres mesures «són correctes i estan bé».H