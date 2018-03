Camp confia en la puntuació de les plataformes en línia

Aprofitant la segona jornada del 10è Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya, celebrada ahir, el ministre de Turisme, Francesc Camp, va intervenir com a membre del públic, per defensar la veracitat de les opinions dels usuaris sobre els hotels en les plataformes virtuals, com Booking o TripAdvisor. Es va produir una discussió respecte a la fiabilitat de les puntuacions, ja que alguns dels assistents van considerar que aquestes es poden falsejar fàcilment. Camp va assegurar que les empreses «tenen algoritmes per detectar» les opinions falses i va recordar que un dels elements per definir les estrelles d’un hotel que planteja la Llei d’allotjaments turístics, és, precisament, l’opinió de les plataformes en línia. En el cas que els hotelers no hi estiguin d’acord, sempre poden sol·licitar enquestes convencionals als clients o la figura del Mistery Guest, una persona que visita l’establiment per valorar-lo sense avisar ni identificar-se.

Durant la jornada, també es va tractar el repte de com les comunitats han de rebre els turistes, tot i que el director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, va assegurar que aquest no és un problema del Principat. Segons va dir, la població és conscient de la importància del turisme en l’economia, porta «l’hospitalitat al seu ADN» i «tots som ambaixadors de casa nostra quan ens arriben turistes i visitants». També es van tractar altres conceptes com la necessitat de tenir segells de qualitat acreditats que permeten donar prestigi i credibilitat als establiments i garanties als visitants. La directora adjunta de la Federació Suïssa de Turisme, Chantal Beck, va explicar que al seu país ja s’apliquen els ‘labels’, una categoria d’èxit que s’aconsegueix després de superar un control d’auditors.