Precarietat a l’escola María Moliner

Al malestar del col·lectiu docent que depèn del Govern andorrà, ara s’hi han d’afegir les reivindicacions dels professors que cobren del Ministeri d’Educació d’Espanya. Els mestres interins de l’escola María Moliner denuncien les «condicions laborals precàries» en què viuen. Eva Fernández, professora d’Infantil, cobra 1.200 euros mensuals. Juan Miguel Sánchez, poc més.

Fernández, de 36 anys, va marxar d’Albacete al setembre quan va rebre l’avís que podia cobrir una substitució de tres mesos al col·legi espanyol d’Escaldes-Engordany. Sánchez, de 59 anys, va deixar la seva família a Guadalajara per treballar al mateix centre. Ell està cobrint una plaça d’un any que acabarà aquest curs. Els dos van optar per treballar fora arran de la crisi econòmica.

Els afectats demanen que el Govern pressioni el Ministeri d’Educació d’Espanya



«Els interins d’algunes comunitats autònomes d’Espanya tenen sous més alts que els interins que treballem fora del país», lamenta Sánchez. El mestre de Primària demana que els apugin el salari 800 euros en concepte de complement d’estrangeria. «S’ha de tenir en compte que el nivell de vida a Andorra és més alt que a Espanya», va afegir, indignat. «No demanem que ens equiparin els sous als dels professors adscrits, sinó que ens donin el plus que tenen els interins estrangers a Ceuta i Melilla», va explicar.



Fernández també es queixa de les poques facilitats que va rebre del Govern quan va acceptar la plaça al Principat. «Vaig arribar en plena temporada alta i no em van ajudar ni a buscar allotjament. Vaig estar setmanes dormint en un sofà», va relatar la mestra, agraint el suport que va rebre dels companys de feina. Fernández tampoc va comptar amb la col·laboració del ministeri quan va marxar a la ciutat colombiana de Bogotà. De la temporada a Colòmbia, l’espanyola recorda que va haver de pagar el vols i que hi havia directius del centre que cobraven més de 7.000 euros.

El seguiment de la vaga internacional de professors estrangers ha estat mínim a Andorra



Tampoc és la primera vegada que Sànchez treballa d’interí fora del seu país. Ja ho va fer durant dos cursos a un centre espanyol de Casablanca, al Marroc. Ara està en contacte amb alguns dels companys que, des de diferents col·legis espanyols repartits pel món, estan patint la mateixa inestabilitat laboral. Dels 190 mestres interins a l’estranger, 15 són a Andorra.



De fet, des de dimarts i fins ahir, es va convocar una vaga dels professors espanyols a l’estranger per pressionar el Govern d’Espanya a augmentar les retribucions dels interins que treballen en centres estrangers adscrits al ministeri d’Educació. «M’ha estranyat que la gent a Andorra no s’hagi mogut. A altres estats com Itàlia i Alemanya, la resposta ha estat massiva», va apuntar Sánchez. En alguns d’aquests països, el seguiment ha estat d’entre el 80 i el 100%.



Sánchez va ser l’únic que va fer vaga al Principat. «Molts tenen por perquè pensen que poden perdre la feina i que no els tornaran a trucar», va assegurar el mestre. Quan li preguntes si té pensat tornar a Espanya, respon que no té opcions. «Ara mateix és l’atur o María Moliner». Els dos mestres s’han presentat fins a cinc vegades a les oposicions. En la majoria d’ocasions, han aprovat sense aconseguir una plaça. El que demanen al Govern andorrà és que transmeti la indignació dels professors del María Moliner a Espanya. «Segur que als polítics els escoltaran més que a nosaltres», va subratllar el mestre. Els interins tenen pendent una reunió amb el Comú d’Escaldes i estan a l’espera de la reacció del Govern espanyol després dels tres dies de vaga.