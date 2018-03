Crèdit Andorrà repeteix guardó com a millor banc i RSC

Crèdit Andorrà revalida un any més el títol de millor banc en banca privada a Andorra. Global Banking & Finance Review va atribuir-li ahir aquest reconeixement per sisè any consecutiu. D’altra banda, l’entitat també va sumar per quart cop el premi al millor banc en Responsabilitat Social Corporativa 2018 al Principat.

Aquests dos premis avalen el seu model de gestió, que té com a grans eixos el bon govern, la responsabilitat i el servei al client i al país. Tot i així, també reconeixen la seva estratègia d’equilibri entre el lideratge del negoci a la plaça andorrana i la consolidació de l’expansió internacional. I posen de relleu el seu compromís amb la societat a través de la política de responsabilitat social.