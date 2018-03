López retreu la «permissivitat» en la lluita anticontraban

Les consideracions del conseller general del PS, Pere López, sobre la poca voluntat del Govern els darrers anys d’aplicar mesures per lluitar contra el contraban de tabac va encendre els ànims de la bancada demòcrata en la sessió de Consell General que es va celebrar ahir. «El nostre país té un problema de contraban, ho sabem tots, i tenim una llei que no té cap mena d’utilitat», va deixar anar López abans de preguntar als membres de l’executiu per què en els darrers set anys no han fet les modificacions pertinents de la Llei de control de les mercaderies sensibles i del Codi de Duana si eren conscients de la situació. Uns canvis que es van aprovar ahir per unanimitat, fet que no va evitar, però, els retrets. «Ara es presenta un Govern compromès en la lluita contra el contraban quan els darrers set anys ha estat més aviat permissiu».

Pressions

López va vincular el canvi d’actitud amb les pressions que des del seu punt de vista s’estan rebent des de França en el marc de la negociació amb la UE per l’acord d’associació. «Segurament alguna conseqüència ens està costant com a país el fet de no haver legislat abans», va afirmar, remarcant, en clara al·lusió a la visita del titular d’Acció i Comptes Públics francès, Gérald Darmanin, que «el 2010 no venien ministres a estirar-nos les orelles sobre el tema».



El ministre de Finances, Jordi Cinca, va negar aquest extrem des d’un inici, emmarcant els canvis legislatius en un seguit de mesures «per acabar amb la xacra del contraban organitzat» que «res té a veure amb l’acord d’associació». De fet, va assegurar que «vincular-ho seria un error». És més, va recordar que la lluita contra el contraban no es pot fer amb una sola llei i va posar en relleu que un dels avenços més importants va ser tipificar-ho com a delicte al codi penal. També va destacar la col·laboració entre països i els increments de preu que s’ha aplicat al tabac. «És una lluita de país, ens hi juguem el futur», va exposar, garantint que les quantitats comissades cada any «es van incrementant».

Martí

Els atacs constants de López van fer que finalment fos el cap de Govern, Toni Martí, qui sortís a la tribuna. «França és un gran aliat i si estem a les portes d’aconseguir una transitòria de 30 anys amb el tabac, és gràcies a França», va afirmar Martí. De la mateixa manera va garantir que la visita de Dermanin havia estat «positiva», i que els va felicitar per la col·laboració amb la policia francesa en la lluita contra el contraban. Per tant va considerar que no es podia interpretar com una «estirada d’orelles». Davant d’això, Pere López va ser contundent: «vostè creu que els hem de felicitar per tenir una llei que no es podia aplicar?», i va criticar una vegada més «la manca d’anticipació».