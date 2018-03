Educació explicarà la llei del cos docent a tot el col·lectiu

El Ministeri d’Educació té la voluntat de reunir-se no només amb els representants del SEP per tractar la nova llei del cos docent sinó que vol explicar aquest text a tot el professorat. D’aquesta manera, és com es concretaran les trobades que la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, va anunciar aquest dimecres.

Una necessitat que no és nova

La mesura la va donar a conèixer ahir el titular d’Educació, que va destacar que la «necessitat» de mantenir reunions amb el col·lectiu no és una qüestió que sorgeixi ara que hi ha mostres d’oposició a la Llei de la Funció Pública i a la del cos docent, sinó que va recordar que aquesta darrera llei ja s’ha tractat amb el SEP i fins i tot amb un seguit de taules sectorials que representen tot el col·lectiu. Va afegir però que més enllà d’aquestes reunions, vol trobar-se amb la resta de professors per poder-los explicar en quin punt es troba la llei i també «recollir els neguits» del col·lectiu. Va recordar que la regulació del cos docent és «reclamada des del 2000» i que el col·lectiu se la «mereix» per «valorar la professió».



El ministre d’Educació va manifestar que totes aquestes trobades entren dins la «normalitat» i en aquest sentit, va insistir que ja es va treballar amb el professorat la llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà que es troba a tràmit parlamentari.

A l’últim, el ministre va posar en relleu que es ve «d’una certa recança dels treballadors sobre el desenvolupament dels reglaments» i en aquest sentit es va comprometre a fixar per llei el màxim d’elements possible per deixar-los clars i evitar aquesta desconfiança que puguin tenir els empleats sobre què suposarà el desplegament reglamentari.

Sindicats

D’altra banda, un dels portaveus de la Plataforma Sindical, Gabriel Ubach, no es va mostrar sorprès per les declaracions de la ministra Eva Descarrega que descartava qualsevol opció de diàleg, excepte en el cas d’Educació. «No ens ha fet ni fred ni calor, no esperàvem gran cosa», va afirmar, afegint que des del seu punt de vista abans de fer declaracions «primer s’haurien de posar d’acord ella i el ministre Jordi Cinca, perquè un diu que els ponts estan oberts i l’altra els dinamita». Ubach va «lamentar aquesta actitud» i va avisar que si dilluns no han tingut cap resposta de l’Executiu, decidiran quines accions emprenen els propres dies.