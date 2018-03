Andorra camina pel bon camí i vol millorar en tots els aspectes

El passat 22 de febrer de l’any passat es va trencar una maledicció: Andorra feia 13 anys que no guanyava un partit oficial. Va ser contra San Marino i va guanyar 0-2 al conjunt local. Lluny quedava aquell 12 d’octubre de 2005, quan van guanyar per 1 a 0 a Macedònia. Per sort. Des de llavors, la selecció nacional ha anat pel bon camí. Cada cop ha rebut menys golejades i en alguns partits que ha perdut, ho ha fet marcant o amb poca diferència de gols.

Després de San Marino, va aconseguir un empat a 0 a casa el 25 de març contra les Illes Féroe. Però el premi important el va tenir el 9 de juny de l’any passat. Dia històric per la Selecció Andorrana de Futbol: victòria per 1 a 0 amb gol de Marc Rebés de cap al minut 26. Èpica. L’estadi Nacional d’Andorra va ser una festa.

Però això no va ser tot. Aquest passat dimecres Andorra va tornar a demostrar del que és capaç i va guanyar en un amistós a Liechtenstein per 0 a 1 a l’Estadi Municipal de La Línea de la Concepción.

Segons el seleccionador, Koldo Álvarez, aquests bons resultats i els 4 punts sumats a l’eliminatòria pel Mundial, es deuen al fet que han anat «sembrant i fent les cosesbé». «És el fruit de la feina que s’ha fet abans i del que estem fent ara. A més, aquests resultats són una recompensa pels jugadors, el millor és que ho puguin gaudir», explica.

Pel mig campista de la selecció, Márcio Vieira, els resultats es deuen al fet que fa anys que «treballen junts, que l’ambient és bo i que s’està cada cop assimilant més el que demana el cos tècnic». «Allí estan els resultats, alguns cops guanyant però altres fent bons partits sense obtenir la victòria. Hem millorat a nivell tàctic i el que fem té continuïtat. A més, la mescla de jugadors joves amb els que porten anys està funcionant», comenta l’internacional absolut. «La diferència amb el passat és que ara som capaços d’equilibrar els partits més que abans. D’aquesta manera, si som competitius, obtenim millors resultats. Estem pel bon camí, és el que diuen els resultats, tot i que hem de tenir en compte que, a vegades, farem partits com els d’ahir, i altres, no», manifesta el tècnic. Tanmateix, per a Vieira, «els resultats es veuran d’aquí uns quants anys», ja que els «fruits es recolliran al futur».

Si més no, ara ja toca pensar en la UEFA Nations League. «Hem de tocar de peus a terra, sabent que estàvem a l’últim bombo», però «des d’aquesta realitat, i sabent les nostres mancances i virtuts, hem de ser un equip petit capaç de fer les coses bé, ser competitius», destaca Álvarez. «Queda molt encara per fer», tot i així, segons ell, «s’ha de millorar fora de casa i fer-ho millor que en la fase anterior».

Vieira, per la seva part, de cara a la Nations League, aposta per la recepta de l’equip: «Defensar bé per tenir la possibilitat d’atacar». «Sabem el que hem de fer», conclou.