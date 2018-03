Els millors ‘riders’ del món volaran a Grandvalira

La Total Fight Masters of Freestyle torna a Andorra per 14a vegada consecutiva. És un esdeveniment que s’ha convertit en referent en l’àmbit internacional. Del 22 al 25 de març, Grandvalira es prepara per a quatre dies d’estil lliure de freeski i surf de neu. La Total Fight és un esdeveniment de màxima categoria del World Snowboarding i forma part de la categoria Gold dins de l’AFP World Tour. A més, aquesta prova repartirà en la categoria de surf de neu, 60.000 dòlars en premis en metàl·lic, 30.000 dòlars entre els vuit primers classificats, en homes i en dones. En esquí, repartirà en premis en metàl·lic 25.000 dòlars entre els vuit primers classificats. Per altra banda, la meteorologia permetrà que la neu sigui de la màxima qualitat i per tant, encara donarà un altre plus a la prova.

Hi participaran riders importantíssims de nivell internacional que han guanyat les màximes competicions com els XGames o els Jocs Olímpics. En surf de neu, competiran snowboarders com Eric Willett, Hiroaki Kunitake, Mickey Ciccarelli o Brooke Voigt. En esqui lliure hi participaran McRae Williams, Nick Goepper, Antoine Adelisse o Alex Hall.

Pel que fa als locals, en freeski, participarà Guillaume Fernandez. En surf de neu, Xavi Rodríguez. En l’àmbit espanyol cal destacar la participació de Pau Bartolo, Aleix López i Maria Hidalgo.

Un circuit fluid i tècnic/ L’equip tècnic de Total Fight ha dissenyat un circuit de slopestyle que destaca per ser tècnic i fluid, d’acord amb les tendències mundials i els estàndards de tot el que s’està fent en aquest esport. La prova permetrà als riders fer els millors trucs a través de tres mòduls de baranes i tres grans salts. El primer serà de 21 metres de pla i els altres dos de 18.

Segons Enric Bonvehi, director de la prova, «és un circuit ideat perquè els riders tinguin el màxim d’opcions possibles a nivell tècnic». «Tots els mòduls es poden agafar de diferents maneres i, per tant, els corredors podran esprémer al màxim la seva creativitat», explica. En aquest sentit, «el circuit permetrà que cada corredor pugui fer els trucs més importants del seu repertori», afegeix.

«La trajectòria de tots aquests anys és molt positiva. Vam començar com un esdeveniment que aglutinava el millor de la península, era una concentració festiva. Amb els anys, s’ha anat desenvolupant fins a on som avui: una prova del circuit internacional que ha arribat al top de les competicions internacionals, com els XGames o l’U.S. Open», comenta.