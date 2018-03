Andbank desvela el Torneig de Golf 2018 amb nou proves

La primera prova del Torneig de Golf 2018 presentat per Andbank es celebrarà el proper 21 d’abril al Club de Golf Cerdanya.

La competició es disputarà en les categories inferior i superior, limitades a handicap 26,4 per homes i 36,4 per dones. Les proves es jugaran en la modalitat Stableford individual, amb sortida Shotgun. A més, hi haurà premis a la bola més propera (Approach) i al drive més llarg en les categories masculina i femenina. Els premis de cada prova es donaran al primer, segon i tercer de cada categoria (inferior i superior) i al primer de la categoria Scratch.

Segons Josep Maria Cabanes, sots director general d’Andbank, «es pot constatar any a any la consolidació del prestigi nacional i internacional del torneig». Per altra banda, Gerard Rieger, President del Club de Golf del Principat, aquesta prova és «un referent»· dels seus jugadors ja que la «qualitat dels camps escollits sempre ha estat molt bona»

El torneig de l’any passat es va disputar a sis camps de diferents localitats del país veí en les que hi van participat més de 680 jugadors, un gran èxit d’assistència atesa la limitació de places establerta a cada camp.