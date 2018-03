Continua la batalla

Per començar caldrà desplegar la llei específica

Avui es disputa la cinquena etapa, una contrarellotge de 39 kilòmetres amb 1.430 metres de desnivell acumulat. És l’hora de la veritat, des de 2010 que no se celebrava una etapa d’aquesta mena a la mítica prova sud-africana. A la muntanya, l’equip és imparable. Després de la segona etapa, que va ser molt dolenta, l’equip ha anat recuperant posicions.

Per El Periòdic

