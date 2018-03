Andorra vol donar la sorpresa contra Malta

La selecció nacional espera donar la sorpresa demà dissabte a les dues del migdia contra Malta. El partit es disputarà a l’Hibernian Stadium de Paola.

Després de perdre contra Bòsnia i Hercegovina la setmana passada, els Isards esperen poder tenir un cop de sort davant la líder del grup del Campionat Europeu de rugbi. Serà la seva penúltima oportunitat per la permanència.

Malauradament, els andorrans es presenten amb vuit baixes en comparació amb el darrer partit. Tot i així, segons han manifestat els seleccionadors nacionals Josep Magallon i Peter Lucas, «confien en les ganes dels joves i dels nous debutants per aturar al conjunt de Malta».

En aquest partit no hi seran part dels internacionals que juguen a França i tampoc alguns jugadors que no han obtingut un permís laboral per tenir dos dissabtes consecutius amb la selecció. En aquest sentit, una de les absències destacades serà la de Joan Fité, que es va lesionar greument en el darrer partit i que va anunciar aquest dimecres que es retirava.

«Serà un partit complicat, amb molts canvis però el rival vindrà amb un excés de confiança i, en aquest aspecte, esperem demostrar tot el que podem fer». «Ells saben que som cuers i petits, per aquí els podem enganxar», sentenciaven els seleccionadors. «El nostre objectiu és evitar el descens», afegien.

Els convocats pel partit son Peter Ambor Duverger, Roger Canturri Coll, Daniel Carrington Field, Victor Chillon Leach (debutant), Josep Correas Rossa, Lluc Cunill Rodríguez, Eduard Estevenet Verdier, Roger Fité Santamaria, Erik Fraissinet Barrenechea (debutant), Julien Ginesta Castillon, Hugo Hernandez (debutant), Thiago Macedo Ribeiro, Daniel Marquez Coma, Gerard Menardia Coloma, Ricardo Quintino Carrico, Daniel Raya Capdevila, Eric Risco La Torre, Francesc Rubia Zas, Marc Saura Benazet, Benjamin Taurinya jerez, Stefano Tossati Cardona i Pol Urigüen Garcia. Com a dada interessant i rellevant, cal destacar que la mitjana d’edat en aquest partit és de 25 anys