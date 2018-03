El PS d’Encamp reclama un pla local de joventut

Els consellers del PS al Comú d’Encamp, Joan Sans i Pere Marsenyanch consideren que la parròquia hauria de disposar d’un pla local de joventut per tal de planificar una estratègia clara en aquest àmbit, una situació que creuen que actualment no es dona. «El mandat passat ja vam proposar un pla local de joventut i es va rebutjar. En la darrera campanya electoral la candidatura de DA ens va vendre que farien polítiques destinades a la formació, que donarien incentius fiscals per als emprenedors que volguessin posar negocis a la parròquia i que es crearia un consell de jove. Però de tots aquests compromisos no n’han fet ni un», va exposar Joan Sans. El conseller s’escuda en les explicacions que els van donar en la sessió de consell de comú celebrada dijous i durant la qual van preguntar a la majoria que fes balanç de les actuacions dutes a terme en matèria de joventut els darrers dos anys. «Només ens van fer una llista de tota la bona feina que fan els tècnics de joventut, amb les activitats d’oci que es programen, però sense saber si tot això respon a una demanda o unes necessitats», va lamentar Sans.



Des del seu punt de vista «és molt important fer una diagnosi i fer-la a través dels joves, deixant que ells participin i, posteriorment, poder fer un calendari d’actuacions per anar-ho executant», va indicar. Com també creu molt important poder saber quants joves hi ha, per exemple, inscrits al servei d’ocupació. «Estadística diu que hi ha un 40% de les persones d’entre 18 i 39 anys inscrits al servei, però no sabem quants són de la parròquia», va assenyalar.



En definitiva la solució creu que passa per elaborar un pla local com el que va fer Andorra la Vella. «El més trist de tot és que fer aquest pla no val diners, nosaltres aportem una solució que pensem que va en benefici de tots, però la resposta va tornar a ser que no», va exposar. Així, no entén com és que des de la majoria argumenten que el treball en matèria de joventut es fa conjuntament amb la resta de comuns i el Govern en una taula nacional, «si quan va ser hora de repartir competències ningú va voler renunciar a joventut». «Ara esperen que els donin solucions des de fora i no ho trobo bé», va afirmar.