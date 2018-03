El SEP es reivindica com a interlocutor amb Educació

El president del SEP, David Garcia, es va mostrar sorprès pels discursos contradictoris expressats els darrers dies pels ministres Jordi Cinca, Eva Descarrega i Eric Jover, sobre les possibilitats de negociar la reforma de la llei de la Funció Pública i la nova llei del cos d’educació. «Estan donant informacions contradictòries i nosaltres no tenim cap comunicació del ministeri des de fa una setmana», va explicar, mostrant-se «preocupat». Garcia no entén com «tenint pràcticament tot el cos d’ensenyament al carrer protestant, el ministeri no es posiciona».



Davant l’anunci del titular d’Educació d’explicar la nova llei a tot el col·lectiu de professors i no només al SEP va indicar que «no em sembla malament, però no li veiem el sentit». Considera que «fins ara hem estat l’interlocutor vàlid i vist el seguiment que va tenir la vaga dins el cos d’educació ens sentim plenament legitimats». Va reclamar que si la situació ha canviat «que el ministre sigui valent i surti a dir que ja no som l’interlocutor vàlid».



I això després que s’hagin convocat, amb caràcter d’urgència, els claustres dels diferents centres a partir del primer dia lectiu després de les vacances de Setmana Santa per explicar el nou model. «Ho respectem, però no ens sembla justificat», va dir, posant en dubte que realment hi hagi una voluntat negociadora. «Quan tinguem algun contacte podrem opinar i decidir quines accions fem», va concloure.