Obrim-los Obrim-les retreu el retard en la llei dels refugiats

L’associació Obrim-los Obrim-les va fer ahir un comunicat per valorar l’aprovació al Consell General de la llei que permetrà acollir refugiats. Tot i celebrar que s’hagi donat llum verda al text, van retreure el retard que ha patit aquesta regulació. I és que cal recordar que han passat dos anys des que el cap de Govern, Toni Martí, va anunciar la voluntat d’acollir refugiats, fins que s’ha tingut la normativa.



De la mateixa manera el col·lectiu va posar sobre la taula «els molts interrogants» que presenta. Així «censurem que no s’especifiqui el marge de temps en què aquestes persones haurien de venir al país ni tampoc el nombre de persones que voldrien venir». Alhora també alerten que no estan prou clars els criteris de selecció de les persones que han de venir.

Obrim-los Obrim-les va remarcar que «ens oposem totalment al fet que s’elimini el termini de dos anys per regular el dret d’asil» ja que entenen que no voler fer constar per escrit el compromís és «un intent de voler deslliurar-se de la responsabilitat que tenen els governs i la ciutadania». Des del seu punt de vista és «un dret fonamental inajornable».

Origen

D’altra banda remarquen que la llei s’ha contextualitzat en el conflicte sirià «però no s’especifica la nacionalitat o l’origen quan es descriu qui es podrà beneficar d’aquesta llei». En aquest sentit apunten que «si es confirma aquesta restricció, ho veuríem com una manca de solidaritat i d’empatia cap a les persones desplaçades a causa d’altres conflictes».



També es recela dels mecanismes per garantir la inclusió i l’accés als serveis socials bàsics, tenint en compte que ja hi ha ciutadans al país que pateixen alguns d’aquests problemes. Per últim consideren «totalment fora de lloc el canvi d’un a dos anys per establir les quotes d’acollida».



Amb tot, ofereixen la màxima col·laboració per participar del procés d’acollida i acompanyament dels refugiats.