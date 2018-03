Detectat un únic cas de tuberculosi a Andorra el 2017

Coincidint amb el Dia Mundial de la Tuberculosi, el Ministeri de Salut ha fet publiques les dades relatives al Programa de prevenció i control de la tuberculosi a Andorra (PPCTA) durant els anys 1997-2017. Així, destaca que l’any passat es va detectar un únic cas d’aquesta malaltia al Principat, que es va donar a una persona resident, i que situa la incidència anual del país en 1,3 per 100.000 habitants. Aquesta dada és menor a la que es va donar el 2016 quan es van confirmar quatre casos. A més, l’índex és força inferior als registrats als països del nostre entorn, sent 7 a França, 10,2 a Espanya i 17,3 a Portugal.



D’altra banda, les dades corresponents al mateix període 1997-2017 del PPCTA, posen de manifest que s’han registrat fins a 201 casos de sospites de turberculosi, dels quals s’han confirmat 178. D’aquests, 151 es van donar entre persones residents al país, i la resta es van detectar durant les proves que es fan al servei d’Immigració. L’any passat, però, només es va detectar un cas que, després de les proves pertinents, es va confirmar. Pel que fa a la franja d’edat, aquesta se situa entre els 35 i 54 anys i afecta a més homes (41) que dones (22).

Aquest any la campanya se centra en aconseguir el compromís per posar fi a la malaltia no només des de les altes esferes polítiques amb caps d’Estat i ministres de Salut, sinó també en tots els àmbits de la societat civil, mèdica i científica. La pretenció és sensibilitzar els ciutadans sobre les conseqüències en la salut i exigir l’acceleració dels esforços per posar fi a l’epidèmia global. Per aquest motiu, el lema escollit per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Stop TB Partnership és: Es busquen líders per a un món lliure de TB. Pots fer història. Erradica la TB».



TRACTAMENT PER A TOTHOM

Des de Salut posen en relleu que cal tenir present que la tuberculosi és una malaltia que es cura si se segueix correctament el tractament. Per aquest motiu, l’OMS treballa per arribar a tots els malalts i, actualment, a Andorra, concretament, el Programa de prevenció i control de la tuberculosi garanteix a tothom el diagnòstic, el tractament i el seguiment fins a la curacio i també es fa càrrec de la vigilància i el seguiment de l’entorn dels malalts. Segons el PPCTA, el 2017, va haver-hi un total de tres contactes identificats i informats i a tots tres se’ls va realitzar la prova de la tuberculina (PPD). Cap d’ells va necessitar proves complimentàries.

Al la pàgina web del Ministeri de Salut, es pot accedir a un tríptic informatiu, tant per a persones infectades com per a les seves famílies, en el que s’explica de manera clara i detallada què és la tuberculosi, com es contrau, com es tracta i en què consisteixen les proves mèdiques que es realitzen.



RESORGIMENT

Tot i els grans esforços emprats al llarg dels temps per combatre i eradicar la tuberculosi, a finals del segle XX ressorgeix aquesta malaltia, i es deu en part a l’aparició de la síndrome d’immunodeficiència adquirida (SIDA), la pobresa dels països subdesenvolupats, l’increment de les comunicacions, les migracions, els viatges, que han donat lloc a que es reproduís l’endèmia en tot el món de manera inesperada. Per això és important que les administracions sanitàries tinguin programes específics per lluitar-hi. Andorra és dels països amb la taxa de tuberculosi més baixa , juntament amb San Marino, Luxemburg i Malta. Per contra, els països de l’Europa de l’est, resulten ser els més afectats.