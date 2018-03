El 2030 encara no s’haurà eradicat

Segons l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de Salut del Govern d’Andorra, la tuberculosi segueix sent la principal infecció causant de mort a nivell mundial, amb més de 4.500 defuncions diàries.



Malgrat els importants avenços de les últimes dècades, aquesta malaltia encara és una gran amenaça per a la salut, ja que sovint segueix sent resistent als fàrmacs.

El 15 de desembre de 2016, l’Assemblea General de l’ONU va votar a favor de celebrar una reunió d’alt nivell sobre tuberculosi programada pel setembre de 2018. Aquesta serà la cinquena vegada que l’ONU convoca una trobada d’alt nivell dedicada a una qüestió sanitària i serà la reunió més important que s’hagi fet mai en matèria de tuberculosi. La declaració política tindrà el suport dels caps d’Estat i crearà la base per a la resposta futura enfront de la malaltia.



Tot i que a Europa, la tuberculosi es redueix cada any un 4,3%, aquest percentatge és insuficient per assolir l’erradicació total plantejada per l’any 2030, segons va confirmar el Centre Europeu per a la Prevenció de Malalties i Control (ECDC) i l’Oficina Regional de l’OMS per Europa. La directora general de l’OMS per Europa, Zsuzsanna Jakab,va dir que la Comissió Europea vol ajudar els Estats membres a movilitzar els fons necessaris per a la investigació. l’accés a l’atenció mèdica preventives i l’abordatge als factors de propagació. Jakab també va explicar que el Pla d’Acció contra la Tuberculosi per a la Regió Europea de l’OMS 2016-2020 mostra que les accions dutes a terme fins ara salvaran més de tres milions de vides al continent i, per aquest motiu, s’ha de mantenir un compromís polític que garanteixi un món lliure d’aquesta malaltia a les generacions futures.