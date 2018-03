Oliveras, 20è al supergegant de la combinada dels Nacionals de França

Els Campionats Nacionals de França segueixen disputant-se a Chatel. Marc Oliveras va participar a la combinada, que es dividia en dues parts, obtenint la millor classificació al supergegant.

Aquesta va ser la disciplina que va disputar-se a la primera mànega. Oliveras finalitzava a la 20a posició amb un registre d’1.04,56 minuts. El guanyador va ser el francès Nils Allegre amb 1.02,45. El van acompanyar al podi els seus compatriotes Adrien Theaux (1.02,86) i Blaise Giezendanner (1.02,90). Després d’aquesta mànega es va disputar la segona, d’eslàlom, per completar la combinada. Al final de la prova Oliveras signava la 23a plaça amb un temps total d’1.43,09. Alegre va mantenir la posició capdavantera després de la prova de la disciplina tècnica, per imposar-se amb un acumulat d’1.39.71. El van seguir els també corredors gals Florian Loriot (1.40,60) i Evan Klufts (1.40,85). Avui es desenvolupa el gegant masculí dels Campionats Nacionals de França, amb la participació andorrana representada per Àxel Esteve i Joan Verdú.