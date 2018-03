Els productes ecològics, a la Fira Sabores del Sur

La Fira de productes andalusos Sabores del Sur va engegar ahir la seva novena edició al River Centre Comercial, amb la presència del Grup Hiper Pas i els supermercats ECO. La campanya d’enguany s’allargarà fins al proper 22 d’abril i compta amb més de 40 productes andalusos nous, entre els quals destaquen l’oferta significativa de productes ecològics i la incorporació d’aliments com els fruits secs o els formatges ibèrics. «Ens interessa introduir nous productes per provar i veure si funcionen en el mercat d’Andorra», va manifestar el president de l’associació empresarial Landaluz, Álvaro Guillén, durant l’acte d’inauguració.

La fira pretén promocionar els productes andalusos a l’exterior i, des de fa uns anys, el Principat s’ha convertit en un dels referents en les exportacions de la seva indústria agroalimentària. Guillén va explicar que la campanya de Sabores del Sur es tracta «d’una promoció molt esperada pels andorrans» i que «l’acollida cada vegada és millor, tant a nivell directe amb el consumidor, com amb l’hosteleria i el turisme de compres». A banda de portar els productes ja tradicionals com els vins, els olis, les conserves, les fruites i les hortalisses, la novetat més important de l’edició d’aquest any són els productes ecològics. Guillén va subratllar que «no és un fenomen que estigui passant només aquí», però el director comercial del Grup Mercacenter, Iván Alcaraz, va considerar que l’increment en l’oferta de productes ecològics «aportarà un valor afegit als clients».