La Red Bull Home Run s’ajorna al 7 d’abril

Per condicions meteorològiques, la Red Bull Home Run s’ha ajornat al 7 d’abril. Aquesta serà una cursa contra natura i divertida que es celebrarà per primera vegada a Vallnord. És una prova que premiarà als més ràpids i extravagants amb material de les primeres marques, valorat cada lot en més de 500 euros. Les indumentàries més atrevides també rebran el seu reconeixement.

Des del cap de la Coma, esquiadors i snowboarders, tots alhora, arrencaran a córrer per ser els primers a arribar a la meta, ubicada al peu de pistes, l’Hortell. No obstant això, l’únic equipament amb què sortiran els participants són les seves disfresses, que també rebran premi.

La cursa comença amb el primer obstacle d’haver de cercar, entre centenars d’altres esquís i planxes, el material propi per poder iniciar el descens fins a la línia d’arribada. Un cop calçats, ara sí, els més veloços hauran de demostrar el seu talent a l’hora d’esquivar els contrincants i superar-los per aconseguir els premis en joc, consistents en material d’esquí de gran qualitat i valorat, en total, en més de 2.300 euros. Les indumentàries més atrevides també rebran el seu reconeixement en forma d’equipament d’esquí i per al fred.

La festa no acaba amb la competició de disfresses. Un cop acabada la cursa, es farà un après-ski obert tant als participants com al públic general, acompanyat de música i l’animació de l’equip de Red Bull.