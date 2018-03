El MoraBanc intentarà la vuitena victòria davant el Gran Canària

El BC MoraBanc Andorra jugarà aquest diumenge a la una del migdia (hora andorrana) un importantíssim partit davant l’Herbalife Gran Canària, un rival directe en els play-offs amb el que té el mateix balanç de victòries i derrotes. Per tant, millorar a la lliga, passa per guanyar aquest partit.

L’equip canari és molt fort i té jugadors amb molt talent a totes les posicions, a més, igual que els tricolor, tenen una excel·lent defensa.

Al partit d’anada, el MoraBanc va aconseguir la seva primera victòria a la lliga en cinc jornades. Al Poliesportiu d’Andorra l’equip va tenir un resultat de 78 a 76. Va ser un duel en el qual Jaka Blazic va estar immens amb 19 punts i un 21 de valoració. Així i tot, cal recordar que Dennis Jerome Seeley va intentar un triple en el darrer moment que podria haver revertit la situació.

Fer més història / Segons Moussa Diagne, «les coses estan sortint bé», ja que «hi ha feeling» i «si se segueix pensant així, la vuitena és factible». «Com a jugador, estic fent la meva feina i vull intentar guanyar a qualsevol rival, el partit no serà fàcil, sobretot ara que han perdut contra el Baskònia, però si treballem junts, ho aconseguirem», explica. «M’agrada jugar contra gent amb talent i potència, perquè, ara per ara, som capaços d’afrontar qualsevol rival, el que fem ara és el que volíem, i, per tant, estic molt content. Ara no miro el setè lloc, sinó que miro fins al segon o el tercer, perquè podem, i això passa per diumenge». No obstant això, pel pivot, «és molt fàcil que t’entri una mica de relaxament», però l’entrenador «sempre demana més i motiva». En conclusió, vol «fer més història».

Dos equips amb bona defensa/ El conjunt de Luís Casimiro és un d’aquells que quan té un bon dia, passa per sobre del rival còmodament. Ofereix un ritme que és molt difícil de seguir. Sobretot a casa. Per l’aler de l’Herbalife Gran Canària, Xavi Rabaseda, el partit és «importantíssim» perquè els de Peñarroya arriben «en el seu millor moment de la temporada» i creu que serà difícil guanyar-los perquè venen «d’un moment complicat». «A més, s’han pogut reforçar amb garanties, la seva ambició ha crescut i els va molt bé a nivell col·lectiu», comenta. «Hem de guanyar per afrontar els partits següents amb positivisme», «si hem aconseguit victòries de prestigi, i volem estar per sobre, hem de guanyar al MoraBanc». En aquest sentit, l’Herbalife Gran Canària jugarà contra un equip que haurà fet un llarg viatge, amb una hora canviada. «Vam fer un mal partit la setmana passada, no vam estar encertats i si volem seguir lluitant pel play-offs, toca vèncer aquest diumenge», explica. «A mi, com al MoraBanc, m’agrada jugar des de la defensa, allà neix tot. Ells ho fan bé, per així porten set victòries consecutives», manifesta.

Un rival quasi infal·lible a casa/ Segons l’entrenador del conjunt del Principat, Joan Peñarroya, «és un rival molt complicat, súper difícil, amb molta qualitat, dels sis millors de la competició, i que en 11 partits com a local, només n’ha perdut un. Té molta facilitat per anotar, no sol baixar de la barrera dels 90 punts i venia d’un moment dolç. La derrota davant del Baskònia els fa més perillosos. Porten moltes temporades sent un equip dels de dalt, i per a mi, és un dels equips més complexos de la lliga». «Hem de fer les coses molt bé, jugar un bon bàsquet, estar perfectes a les dues bandes del camp, sinó no tindrem opcions», explica el tècnic. «Venim d’una bona ratxa però no ens hem de relaxar, el que hàgim fet fa dos dies o un més no implica que el següent partit l’hàgim de jugar bé, estem concentrats, amb convicció del que estem fent i si estem a un bon nivell, podrem aconseguir la vuitena», destaca el míster.

A parer seu, «l’equip treballa bé» però és conscient que «si es relaxa, no guanyarà». «Davant d’un gran equip ple de bons jugadors, amb una història que els precedeix, que té moltes armes, anotació exterior, jugadors amb grans estadístiques, bases molt forts, que juga fàcil i anota molts puntes, haurem de fer un bon treball defensiu. Dominar rebots és molt important al partit de diumenge».

Per altra banda, també destaca la salut de l’equip. «Sembla que això no sigui important però vam perdre dos partits en el que només teníem un pivot. Per sort ara tenim salut, hem crescut, hem trobat la línia i les coses es fan com calen. Hem trobat estabilitat. Tot i això, crec que a Europa ens hagués anat bé, però no en les condicions del darrer mes. Segur que ara aniríem igual», conclou.

Un partit explosiu/ Les estadístiques mostren un partit que serà brutal en tots els sentits. Després de 23 jornades estan empatats amb el mateix balanç de victòries i derrotes: 14-9. El MoraBanc ve de la seva millor ratxa històrica, i han guanyat cinc dels seus últims partits fora de casa. La setmana passada, els canaris també duien cinc victòries consecutives. A més, els andorrans tenen la feina de parar a Ondrej Balvin, que en els set últims partits està instal·lat en els dobles dígits pel que fa a la valoració.