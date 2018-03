Andorra perd dos punts a casa i Escòcia en guanya un

La recepta de Justo Ruiz funciona. Avui s'ha vist una Andorra immensa a L’Estadi Comunal, que va acollir un important partit classificatori del Campionat Europeu Sub-21. El conjunt nacional va saber aguantar les envestides d’Escòcia i va treure un punt d’or al partit. Malauradament, no va poder guanyar, ja que al minut 90, Escòcia va forçar un gol en pròpia porteria després d’un potent xut de Lewis Morgan. Per altra banda, el davanter Ricard Cucu Fernadez i el porter Iker Álvarez van estar brillants.

A la mitja part, Andorra se n’anava amb un empat a 0. Escòcia controlava però per molt que s’apropava a porteria no aconseguia batre el porter. Els del Principat estaven molt concentrada i van saber mantenir el conjunt visitant controlat tot i la seva força i haver apostat per tres jugadors a la davantera. Els de Scot Gemmill, que van construir un bon joc, no podien amb els de Justo Ruiz.

A la segona part, Escòcia ja estava desesperada i desmoralitzada. Andorra estava fent un partit genial i va començar amb força, generant atacs i oportunitats. Mentrestant, Escòcia seguia amb el poc encert. Ni la força ni la teòrica superioritat li servien. L’equip visitant estava nerviós. Els dos conjunts estaven fent el seu matx i només una errada podia generar gol. I el premi va arribar per Andorra.

Al minut 75 es va produir la glòria. Cucu va transformar un penal que va generar Jason Kerr. I el va anotar. Al cel.

No va ser fins al minut 90 que Escòcia va entrar amb tot l’equip al camp de la selecció andorrana. A cara o creu. I van tenir premi. Xut de Morgan i gol en pròpia d’Andorra. Hauria pogut ser històric. Però el futbol té aquestes coses. Un minut ho pot canviar tot.

«Mai m’hauria imaginat que un punt fos tan amarg. Hem estat més complets. La realitat és que estem satisfets. Són uns jugadors amb molt d’equip i sentiment», explicava l’entrenador. «Estic molt orgullós de l’equip, hem sigut superiors durant molt temps, a la primera part hem arribat a xutar més que ells, tot i que portaven la iniciativa, però nosaltres controlàvem». «Estic molt content amb el debut d’Álvarez, ha fet un gran partit i anem pel bon camí», comentava. «El secret està en el sentiment i el compromís dels jugadors», afegia.

Dimarts a les sis de la tarda, l’equip es batrà contra Holanda, un equip molt potent.