Plantacions de marihuana a la Seu i Coll de Nargó

Un operatiu conjunt entre els Mossos d’Esquadra i l’Agència Tributària ha acabat amb una vintena de detinguts i 26.000 plantes de marihuana intervingudes en cultius ‘indoor’ situats a Manresa, Callús, Súria, Premià de Dalt, Vallromanes, Montmajor, la Seu d’Urgell, el Coll de Nargó, la Pobla de Montornès, Cambrils i la Sènia. La investigació va començar el setembre del 2016, quan la policia catalana va trobar a Manresa un cultiu interior de marihuana i que les persones que el gestionaven tenien antecedents per tràfic de drogues. Més endavant, els investigadors van determinar que aquest grup es dedicava al cultiu exhaustiu de plantacions de marihuana en diverses zones del territori català. L’operatiu es va desenvolupar en diverses fases, entre el 26 de gener i el 23 de febrer, i va permetre detenir 20 persones i comissar 26.000 plantes de marihuana, un miler d’aquestes a dos plantacions localitzades en una nau de Coll de Nargó situada al costat del dipòsit municipal de vehicles, 34.000 euros en efectiu i dues armes de foc. Finalment, la magistrada del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 7 de Manresa va decretar ingrés a presó per a onze dels arrestats.

Entre els mesos de gener i febrer d’aquest any els Mossos d’Esquadra van detenir 17 persones, de nacionalitat espanyola, italiana, peruana, russa, alemanya, holandesa i portuguesa, com a presumptes autors de delictes contra la salut pública i frau elèctric. L’operatiu policial es remunta al setembre del 2016, quan els agents van saber que al carrer Fonollar de Manresa s’havia detectat una forta olor a marihuana. Després de les primeres indagacions, els mossos van confirmar que en aquesta zona hi havia un cultiu interior de marihuana i que les persones que el gestionaven tenien antecedents per tràfic de drogues.Més endavant, els investigadors van determinar que aquest grup de persones es dedicava al cultiu exhaustiu de plantacions de marihuana ‘indoor’ a Manresa, Callús, Súria, Premià de Dalt, Vallromanes, Montmajor, la Seu d’Urgell, el Coll de Nargó, la Pobla de Montornès, Cambrils i la Sènia. La banda criminal estava formada per 14 persones, a més de diversos col·laboradors que ajudaven amb els cultius. També comptava amb l’ajuda de dos electricistes que s’encarregaven de fer totes les connexions fraudulentes durant les instal·lacions dels cultius. A més, tenia un administrador de finques que els buscava immobles on poder fer les plantacions. En una fase més avançada de la investigació els agents van saber que la majoria d’investigats compartien el subministrador. Aquesta persona, sota l’aparença de tenir un negoci lícit de jardineria, amagava el cultiu massiu d’esquetxos de marihuana per a la seva venda. A l’interior d’una de les seves naus es van localitzar 20.000 esquetxos de marihuana envasats en cubetes de metacrilat. A aquest subministrador també se l’acusa de comprar la producció de marihuana d’aquestes plantacions i exportar-la a diversos països d’Europa.

L’operatiu policial es va desenvolupar en diverses fases, entre el 26 de gener i el 23 de febrer, i va permetre detenir un total de 20 persones. Durant els escorcolls es van comissar 26.000 plantes de marihuana, 34.000 euros en efectiu i dues armes de foc.La magistrada del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 7 de Manresa va decretar ingrés a presó per a onze dels detinguts. Segons ha explicat L’inspector Josep López Garzon, cap de l’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial Central dels Mossos d’Esquadra, malgrat que només 6 dels detinguts tenia antecedents penals abans de la causa, entre els arrestats hi ha persones que “anteriorment s’havien dedicat al contraban de tabac”, ha dit. “Són gent que ja tenia una infraestructura organitzada i que ara cometen un nou fet delictiu amb menys risc que el contraban”, ha afegit. El grup desarticulat feia ‘cultiu indoor’ pel que, podien intensificar la producció i arribar a obtenir entre 10.000 i 12.000 euros al mes en beneficis i pagar sous de fins a 1.200 euros a les persones que s’encarregaven de cuidar les instal·lacions.