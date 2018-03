El MoraBanc perd un partit d'infart (99-95)

De tot podia passar en un partit que ha sigut d’infart. Els play-offs estaven en joc i el BC MoraBanc Andorra no ha tingut el dia. El matx ha estat molt igualat fins el darrer quart, quan l’Herbalife Gran Canària ha collat els del Principat amb un Eulis Báez que els ha suposat una autèntica tortura. Els canaris li han clavat 30 punts als de Peñarroya als darrers deu minuts i la vuitena victòria consecutiva no ha pogut ser. Ha estat una amarga derrota però la lluita continua. Per culpa dels petits detalls, els tricolors no han pogut sortir amb un bon resultat de Gran Canària.

Malauradament, amb les estadístiques que s'han fet avui, es guanyaria quasi qualsevol partit, però no ha estat així, encara que el MoraBanc ha estat molt encertat en els tres primers temps. No obstant això, en el darrer, els canaris han emprès una reacció que ha estat impossible de frenar. Els punts psicològics han fet el seu efecte. Igual que un impressionant triple des del mig del camp de DJ Seeley al final del primer quart.

Un duel molt igualat/ L’Herbalife ha estat poc encertat al principi del matx, ja que estava dominat pels del Principat. Els de Peñarroya creaven amb facilitat i feien cistelles fàcils. Amb paciència, aguantant i fent la feina pas a pas, sabien aguantar les embranzides dels canaris. De fet, Blazic es s'ha convertit en un malson per a la defensa local, que no podia parar la ratxa de triples de Shurna, Albicy i el mateix jugador. Això, sumat a una cistella de Blazic feia que els MoraBanc anés sis punts per davant.

Els tricolor han reaccionat sempre i han encistellat un triple en els moments més crucials. Cada cop que els canaris s’avançaven per poc, allà estava el MoraBanc responent amb el tir exterior. Quan no era Blazic, era Shurna i si no, Fernández. Amb un 60% d’encert en triples a la primera part, aquest resultat final no semblava possible.

Era un estira-i-arronsa tota l’estona, però els de casa han sabut desgastar els del Principat, que han fet una exhibició en paciència, perseverància i defensa. El MoraBanc estava concentrat, anava a la seva, tenia moltes idees en atacs i molts bons percentatges. Controlaven, eren regulars i estaven fins en defensa. La victòria semblava possible. Però en un moment tot se n'ha anat en orris.

L’Herbalife Gran Canària s'ha aixecat amb força i determinació i ha batut el conjunt andorrà que estava devastat i desmoralitzat.

Quan ha arribat el moment essencial del partit –tres dos més un perduts consecutius– els de Peñarroya s'han vist superats. L’altre malson pel conjunt andorrà ha sigutl’ala-pivot canari Eulis Báez, que ha fet un paper estel·lar: un partidàs que ha trencat emocionalment el conjunt del de Principat. Ell ha sigut l’MVP de l’encontre amb 22 punts anotats i un 21 de valoració. Constant, ha aconseguit el seu record anotador a la Lliga Endesa.

Aquest darrer quart ha començat amb un succés de triples dels dos equips i l’Herbalife ha arribat a tenir vuit punts d’avantatge. En aquest moment, han aconseguit fer enfadar Peñarroya, qui rebia una tècnica. El MoraBanc ha intentat pressionar i remuntar, de fet semblava fins i tot possible. Però un triple de Seeley donava el duel per liquidat.

Tocats anímicament, ara els andorrans han de refer-se d’aquest mal pas i seguir endavant en la lluita pels play-offs.

Pel que fa a la Lliga Endesa, el MoraBanc ha tornat a la vuitena posició, ja que l’Herbalife Gran Canària ha escalat cap al sisè lloc.

Aquest dissabte a les nou del vespre els del Principat es batran contra el Tecnyconta Saragossa, un partit que no hauria de ser complicat però que és vital guanyar-lo per mantenir-se viu en la lluita pels play-offs. El Saragossa no es pot relaxar i vindrà a per totes