Els isards reben un dur correctiu contra Malta

Els isards afrontaven el matx amb una sèrie de baixes, que es van notar sobre el terreny de joc. Només havien passat 50 segons de l’inici del partit quan els maltesos van materialitzar el primer assaig, un fet que ja marcava com transcorreria la resta del duel, amb el domini completament dels locals. Amb 19-0, Carrington realitzava un cop de càstig, però el marcador es va seguir moment i al descans s’arribava 26-3. A la segona part Malta va seguir ampliant el resultat, mostrant una superioritat física evident i aconseguint marques de manera reiterada. Andorra es jugarà el descens a l’última jornada contra Croàcia.

Resultat dels que fan mal. Andorra va predre contra Malta per 89-3. El líder de la Conferència 1 sud del Campionat de Rugbi Europa, que es va assegurar la primera plaça final, no va frenar-se en cap moment durant el partit, ni quan tenia la victòria assegurada.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació