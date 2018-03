Cardelús, cinquè a l’estrena de l’Europeu de Moto2

El Campionat d’Europa de Moto2 va arrencar al circuit portuguès d’Estoril. Constava de dues curses. A la primera Xavi Cardelús va anar per terra només començar, però en la segona va aconseguir concloure a la cinquena posició.

A la prova inicial, el pilot andorrà va aconseguir encapçalar-la en els metres inicials, però la frenada en una zona de l’asfalt que estava molla el va fer caure, sense opcions de continuar en carrera. Els mecànics de l’equip Stylobike van treballar a contrarrellotge per posar a punt la Kalex per a la segona prova, que va arribar a liderar-la fins a la tercera volta. A partir de llavors va estar batallant amb quatre pilots per la tercera plaça, finalitzant cinquè, a 13 segons del vencedor i a quatre del darrer caixó del podi.

«Ha estat un dia d’emocions fortes i sensacions contrastades, però el més important és que ha acabat bé. El cinquè lloc de la segona cursa després de liderar la prova al principi i lluitar pel podi fins a l’últim terç m’ha tret el mal regust de la caiguda que he protagonitzat a la primera quan, després de sortir el primer, he frenat sobre una zona molla i he anat ple terra», assegurava Cardelús, agraint «la feina que ha fet tot el meu equip reconstruint la moto perquè això ha possibilitat que sortís en perfectes condicions a la segona cursa com ho demostra el fet que he estat en tot moment als primers llocs. Al segon parcial, concretament al revolt número sis, cedia un pel de terreny i això, possiblement, no m’ha permès acabar pujant al podi». Tot i així, «les sensacions han estat molt bones i el pas endavant fet, tant als entrenaments com en aquesta segona cursa, demostra que cal comptar amb mi a l’hora de fer pronòstics. Ara cal seguir treballant cada dia per no deixar de millorar i consolidar aquest important avenç».