Esquí amb consciència verda

«No som autosuficients». Ho deixa clar ja d’entrada el director d’Ordino-Arcalís, Xabier Ajona, per evitar confusions. Però sí que és cert que la posada en marxa de la minicentral hidroelèctrica d’Arcalís ha demostrat la possibilitat de contribuir a minimitzar l’impacte mediambiental que pot generar una estació d’esquí. Primer de tot perquè s’ha pogut donar un doble ús a la presa d’aigua que fins ara només s’utilitzava per produir neu. «És molt interessant el projecte, perquè hem aconseguit aprofitar una infraestructura de l’estació i ara, a més de produir neu, també hi tenim producció elèctrica», apunta Ajona, que es mostra satisfet de poder tenir certa etiqueta «verda».

Els punts més elevats de consum es donen en els moments que cal produir neu

Així doncs, el que sí que es pot dir és que l’estació i la minicentral fan les paus. «L’energia que es produeix s’injecta a la xarxa, d’una xarxa que és d’on s’alimenta l’estació. I el que sí sabem del cert és que l’energia produïda equival a la totalitat del que es consumeix a l’estació», va detallar. Concretament, Arcalís consumeix, 2 milions de quilowatts per hora. Així doncs, el consum queda compensat amb la producció. Tenint en compte, això sí, que la despesa energètica de l’estació oscil·la en funció de l’època de l’any: «a l’hivern, en el moment que hem de produir neu, és quan arribem als pics més alts», per tant, es gasta més del que produeix la central, però a l’estiu, la situació s’inverteix, així s’arriba a compensar.

El director de l’estació d’esquí remarca que el de la minicentral «és un projecte conjunt amb Persa i el comú, com a propietari dels terrenys rep uns ingressos. Per tant, fins ara, amb el comú com a accionista majoritari de Secnoa, era una proposta molt beneficiosa. A més, la societat no tenia la capacitat econòmica per poder muntar una minicentral».

Mesures d’estalvi

Més enllà de la producció energètica verda, des de l’estació també es treballa, en paral·lel, per incidir en el consum energètic i mirar de ser més sostenibles. «Sabem que hi ha gent que li dona importància i per tant, tenim idees en què estem treballant», va exposar. Una d’aquestes mesures és, per exemple, la transformació del sistema de calefacció. «La visió de minimitzar l’impacte en el medi forma part de la nostra filosofia, però no es fa en un tres i no res», va destacar, indicant que en alguns espais es va canviar la calefacció de gasoil per l’elèctrica i d’aquesta manera «focalitzar millor els punts on es necessita escalfor». És el cas del garatge de màquines, que requereix calor en certs punts. «Abans escalfàvem l’edifici sencer, ara només allà on fa falta», va esclarir. També s’han fet canvis en les estacions de bombeig perquè siguin més polivalents. «Són accions que no generen tantes notícies i on es veuen tant, però són igual d’importants», va voler remarcar Ajona.