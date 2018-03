En marxa l’Andorra Sax Fest

La sisena edició de l’Andorra Sax Fest també compta al seu programa amb una oferta de 72 hores de formació individual a càrrec de vuit grans mestres per aquells que les vulguin aprofitar i aquesta vegada posa en marxa, també, el concurs Joves Solistes per a participants d’entre 12 i 18 anys.

A part del concurs, el certamen, organitzat per l’Associació de Saxofonistes d’Andorra i que s’allargarà fins el 31 de març, comptarà un any més amb el ja tradicional Walking Street Music, que es farà l’últim dia. Abans, però, el públic podrà gaudir d’una gran varietat de concerts, concretament de set propostes diferents. Així, avui actuarà Nikita Zimin, guanyador de més de vint concursos de saxo; demà serà el torn del guanyador de la passada edició Francisco Rusillo i del quartet Morphing, que fan música clàssica i que ja havien visitat el Sax Fest en edicions anteriors. Dimecres serà el torn de Vincent David, segon Roca «el número 1» del saxo, un «Mozart d’aquest segle».

Un total de 34 participants busquen estar a la final i aconseguir guanyar-lo. La cita ja s’ha consolidat com un festival de referència a Europa i a la resta del món. Bona mostra d’això és que entre els concursants n’han vingut procedents de Xile, Ucraïna, Austràlia o Japó, malgrat que la gran majoria són espanyols que aprofiten la proximitat i les vacances de Setmana Santa.

Tan sols agafant l’ascensor per pujar a la quarta planta del Centre Cultural la Llacuna l’ambient i la flaira musical que desplega l’Andorra Sax Fest ja és palpable. A mesura que vas pujant, el saxo cada vegada s’escolta més a prop. Al passadís, els participants esperen impacients abans que els organitzadors els deixin passar a la sala de preparació, previ pas a l’aula Bach. Dins d’aquesta, entre càmeres, Àlex Sansó, Mariano García, Vincent David, Nacho Gascón, Christophe Grèzes i Nikita Zimin prenen nota de l’actuació dels participants. I és que aquest ahir al matí, tal com va recollir l’ANA, va arrencar la sisena edició del festival amb la posada en marxa del concurs internacional de saxo. La cita, però, va tenir un prolegomen de luxe, amb l’actuació de Llibert Fortuny a la festa après-ski de la capital.

Per El Periòdic

