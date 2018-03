Fujimori, Thomas i Williams, reis de l’estil lliure a Grandvalira

Es millors riders del món es van donar cita a Grandvalira aquest cap de setmana a la catorzena edició de la Total Fight, la prestigiosa prova d’estil lliure d’esquí i surf de neu.

En esquí lliure, McRae Williams es va coronar com a a rei d’aquesta modalitat, després d’haver aconseguit la primera posició a la sessió de classificació. El mal temps va impedir que es disputés la final de dissabte i, per tant, el resultat de les classificatòries va donar la classificació final a l’snowpark El Tarter. La Total Fight és un esdeveniment categoria Gold dins del circuit AFP World Tour.

Williams va aconseguir la millor puntuació en la sessió de classificació després de fer una puntuació de 93.00 a la segona ronda. Va fer una baixada composta per un right 270 in 270 out al primer rail, switch left 450 in disaster in en el segon rail, left cork 5 nosetap a la bola, switch right dub 1080 safety al primer salt, switch left dub 1260 mute en el segon salt i left cork 1080 tail al tercer salt.

«Les coses em van sortir súper bé. Estic molt content de guanyar una vegada més el Grandvalira Total Fight. Andorra és un dels meus llocs preferits, sempre intento venir a competir i la considero la meva segona casa», comentava el rider.

Segon va ser el francès Antoine Adelisse, amb una puntuació de 89.66 a la primera mànega i tercer va ser el finès Antti Olilla, amb una puntuació de 83.66 a la segona baixada.

Per altra banda, l’andorrà Guilleaume Fernández va acabar en una magnífica dotzena posició amb una primera baixada en la que va obtenir una puntuació de 61.66.

En surf de neu, la japonesa Yuka Fujimori i va ser la gran dominadora. Era la preferida i no va decebre amb a la seva millor ronda de 91,66 punts amb un switch boardslide to normal, backside 50/50 i ollie tailbonk en els rails, seguit d’un backside 900 mute al kicker. «El circuit m’ha agradat molt, ha estat una victòria molt treballada i m’he sentit molt a gust a Andorra», comentava.

Segona va ser la canadenca Brooke Voigt amb 88,66 punts i tercera una inspiradíssima Maria Hidalgo amb 87,00 punts.

En la categoria masculina, l’americà Dylan Thomas va aconseguir la millor puntuació, 95,33 punts, amb un frontside boardslide 270 in 270 out al primer rail, switch frontblunt 450 out al segon rail, 50/50 frontside 360 tail out en el tercer mòdul de jibbing i un frontside 1440 melon al kicker. «Es la segona vegada que vinc, em sento molt a gust a Andorra i m’encanta com ens tracta la gent», explicava. Segon ha estat Kaito Hamada amb 93.00 punts i tercer Takeru Otsuka amb 91,66 punts.